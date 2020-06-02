議員要求對罷韓表態 柯文哲重申高雄市民決定

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日投票。台北市長柯文哲今天赴議會總質詢時被國民黨議員要求對罷韓表態時重申，由高雄市民決定，並說他沒有隔岸觀火，也不會落井下石。

柯文哲下午率局處首長到議會進行市政總質詢。國民黨市議員李傅中武質詢時提及，韓國瑜目前面臨政治危機，遭遇到罷免，並提出包含罷韓、挺韓、隔岸觀火、落井下石選項，要柯文哲表態。

對此，柯文哲答詢時說，他講過很多遍，這是必考題，有標準答案，「事情走到這地步，只好由高雄市民決定」，他的選項好像不是那4項，且不會隔岸觀火，也不會落井下石。

李傅中武提及，柯文哲參選2018年台北市長時，韓國瑜當時未北上替國民黨候選人丁守中站台，韓國瑜對柯文哲是有情有義，此外，民眾黨立委蔡壁如近期常到高雄，並跟地方人士碰面，外傳若罷韓成功，蔡壁如將準備參選高雄市長。

柯文哲表示，蔡壁如日前赴高雄是為屏東崁頂鄉長補選，並非為了若罷韓成功後的高雄市長補選，且蔡壁如日前也與國民黨立委一起到高雄視察。

李傅中武最後追問柯文哲要求對罷韓表態，柯文哲笑而不答。

「Wecare高雄」等公民團體發起罷免韓國瑜，3月9日送交逾40萬份罷免二階連署書到高雄市選委會。中選會4月17日宣布審查通過，罷免投票將在6月6日舉行。