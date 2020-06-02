遭質疑罷韓投票要登記 保五：因應勤務警力編組

時代力量高雄市議員林于凱指保五總隊要求罷韓案投票日，設籍高雄且有意願投票者事前登記，涉嫌干擾投票。保五今天表示，是因應當天維安勤務，要控管可用警力人數的編組需求。

林于凱在臉書（Facebook）貼文表示，「2年前選舉期間曾限定用餐時間只能看中天的警政署保五總隊，又傳出大隊要求6月6日要投票的員警，需事先登記！？這次，還是要麻煩徐國勇部長，麻煩徹查一下、是否有干擾投票嫌疑？」

林于凱表示，保五總隊岡山營區學生餐廳2年前選舉期間，被爆用餐時間只能鎖定收看中天。當時他跟時力議員黃捷私下到現場調查，後來爆發後，徐國勇明確做出指示，要求餐廳廠商必須各台輪播。

林于凱說，而這一次，保五總隊又傳出大隊要求6月6日要去投票的單位同仁，必須採取事前登記，結果稍微調查了一下，發現一個中隊約150人，僅不到2隻手掌的「勇者」敢去報名。

林于凱表示，這次，還是要麻煩徐國勇再徹查一下，如果屬實，這已經有干擾投票之虞了，是否有更好更周延的作法，保障想投票的警察同仁能夠行使公民權利。

對此，保五總隊表示，誤會了，是因應當天罷免案維安勤務，大隊部為確實控管可用警力人數的需求和勤務編組，是因應勤務警力需求，無其他用意並保持行政中立。

罷免高雄市長韓國瑜案投票將於6日舉行，投開票所1800多個，每個投開票所警衛警力預置2人，高雄市警察局已向警政署申請支援警力，預估將自保五總隊抽調支援警力至少400人。