韓國瑜跑藥局 續打市政牌

罷韓投票倒數四天，高雄市長韓國瑜昨一如往常忙市政，上午跑藥局，感謝藥師們投入口罩實名制防疫工程，午後召開防疫會議。儘管罷韓壓力芒刺在背，他仍強調，防疫的每個環節都要鎖緊，織起綿密網絡，阻絕疫情入侵，防疫沒有假日，包括遠洋漁船入境、登革熱防治及平安演習，他都會「抓很緊」。

針對中選會公告六月六日罷韓投票，韓國瑜日前提出訴願，聲請罷免案停止執行；行政院訴願委員會已於五月廿八日做出裁定，認為沒有停止執行必要，駁回韓的訴願。韓國瑜委任律師葉慶元表示，訴願會沒經過言詞辯論程序就草率地駁回訴願，讓人遺憾。

行政院訴願決定書指出，「就職未滿一年者，不得罷免」的規定，應解釋為「提出罷免案」時間的限制，而非提議人提議時間的限制；中選會公告罷免案，固然對韓國瑜服公職權益有所影響，或可能有難以回復的情形，但提出罷免案是憲法賦予公民參政權之一，權衡停止執行對於訴願人的利益，與不停止執行對於公益的影響，應以維護公民行使參政權的公共利益為優先保護對象，沒有停止執行罷韓案的必要。行政院訴願會認為，本案事證明確，也無言詞辯論必要，裁定駁回韓國瑜的訴願。

至於外界揣測，若罷免通過，韓國瑜將提選舉無效、持續打官司；韓幕僚則直言「絕對不會」，韓會坦然接受罷免結果，當前的司法動作只是一個紀錄，韓訴求的是對不正當罷免所採取的動作。

罷韓投票倒數，韓陣營持續冷處理，聚焦市政宣傳，與國民黨中央分進合擊，採「北空戰、南陸戰」，要打動仍游移不定的中間選民；藍營認為，不輕易表態的中間選票是影響這場選舉的沉默力量。

韓國瑜以市政為主軸的定調明確，近日對政治話題一概不回應。「難道高雄變好了不好嗎？為什麼天天要詛咒高雄？」高雄市副市長李四川嘆，高雄防疫表現出色，四個月維持本土零感染，大雨積淹水很快退去，也沒留下天坑，卻得不到肯定，「只因為市長叫韓國瑜」。