6月6日罷韓 柯文哲：2018選後就沒與韓國瑜聯絡

高雄市長韓國瑜罷免投票將在6日舉行，台北市長柯文哲今天重申，結果由高雄市民決定，而他自2018年九合一選舉後，就沒再聯絡過韓國瑜，近期連通電話、傳簡訊或透過LINE聯繫都沒有。

柯文哲也表示，他與副總統賴清德的看法差不多，認為韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」。

柯文哲下午率市府團隊赴台北市議會進行市政總質詢，被民進黨市議員李建昌、許淑華、簡舒培詢問對罷韓看法時表示，「事情走到這地步，交給高雄市民決定」，強調他不會多說什麼。

李建昌多次詢問柯文哲對罷韓的看法，柯文哲說，「事情走到這地步，交給高雄市民決定，我也不會再多講什麼」，並指與台北市施政無關的題目，不需要回答，而民眾黨立委蔡壁如將戶籍遷至高雄市的時間點在今年1月選舉後，與罷韓關聯性不大。

許淑華則播放柯文哲先前接受節目專訪談論韓國瑜的片段，內容包括稱2人交情不錯、稱讚韓國瑜有料等，就此質詢柯文哲「近期有沒有關心過韓國瑜」，雖然人情冷暖，但政治不用這麼現實。

許淑華也詢問柯文哲，若韓國瑜最終被罷免，會不會延攬韓擔任北農的董事長或進市府團隊。柯文哲表示，目前北農董事長黃向羣做得好好的，而且人事案已與農委會協調好，不會再變動。

而柯文哲被許淑華問到「韓國瑜是蠢才還是人才」時，表示他與賴副總統的看法差不多，認為韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」。

另外，民眾黨延攬前移民署長謝立功擔任秘書長，簡舒培也詢問柯文哲，會不會找韓國瑜進民眾黨當副主席，柯文哲則回「想太多了吧」。

簡舒培質詢時指出，若柯文哲找韓國瑜進民眾黨，就征服國民黨了，柯文哲表示，「需要征服國民黨的是民進黨，不是民眾黨」。