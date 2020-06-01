快訊

疫情後驚傳裁員 宏達電證實：策略性人力資源調整

統一超商全台門市搶購口罩 2萬5000盒十五分鐘售光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月6日罷韓 柯文哲：2018選後就沒與韓國瑜聯絡

中央社 / 台北1日電
台北市議會昨天舉行市政總質詢，有鑒於罷韓投票即將到來，議員簡舒培詢問市長柯文哲（圖），萬一罷韓成功柯市長是否要聘請好朋友韓國瑜回北市府，讓他重回北農或是市政顧問、副市長等，市長柯文哲聞訊後大笑，表示：想太多。聯合報系記者許正宏／攝影
台北市議會昨天舉行市政總質詢，有鑒於罷韓投票即將到來，議員簡舒培詢問市長柯文哲（圖），萬一罷韓成功柯市長是否要聘請好朋友韓國瑜回北市府，讓他重回北農或是市政顧問、副市長等，市長柯文哲聞訊後大笑，表示：想太多。聯合報系記者許正宏／攝影

高雄市長韓國瑜罷免投票將在6日舉行，台北市長柯文哲今天重申，結果由高雄市民決定，而他自2018年九合一選舉後，就沒再聯絡過韓國瑜，近期連通電話、傳簡訊或透過LINE聯繫都沒有。

柯文哲也表示，他與副總統賴清德的看法差不多，認為韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」。

柯文哲下午率市府團隊赴台北市議會進行市政總質詢，被民進黨市議員李建昌、許淑華、簡舒培詢問對罷韓看法時表示，「事情走到這地步，交給高雄市民決定」，強調他不會多說什麼。

李建昌多次詢問柯文哲對罷韓的看法，柯文哲說，「事情走到這地步，交給高雄市民決定，我也不會再多講什麼」，並指與台北市施政無關的題目，不需要回答，而民眾黨立委蔡壁如將戶籍遷至高雄市的時間點在今年1月選舉後，與罷韓關聯性不大。

許淑華則播放柯文哲先前接受節目專訪談論韓國瑜的片段，內容包括稱2人交情不錯、稱讚韓國瑜有料等，就此質詢柯文哲「近期有沒有關心過韓國瑜」，雖然人情冷暖，但政治不用這麼現實。

許淑華也詢問柯文哲，若韓國瑜最終被罷免，會不會延攬韓擔任北農的董事長或進市府團隊。柯文哲表示，目前北農董事長黃向羣做得好好的，而且人事案已與農委會協調好，不會再變動。

而柯文哲被許淑華問到「韓國瑜是蠢才還是人才」時，表示他與賴副總統的看法差不多，認為韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」。

另外，民眾黨延攬前移民署長謝立功擔任秘書長，簡舒培也詢問柯文哲，會不會找韓國瑜進民眾黨當副主席，柯文哲則回「想太多了吧」。

簡舒培質詢時指出，若柯文哲找韓國瑜進民眾黨，就征服國民黨了，柯文哲表示，「需要征服國民黨的是民進黨，不是民眾黨」。

罷免 韓國瑜 罷韓

延伸閱讀

影／罷韓成功聘韓國瑜為副市長 柯文哲：想太多

民調滿意度慘墊底 柯文哲：台北市民的要求很高

罷韓後延攬韓國瑜當民眾黨副主席？ 柯文哲：想太多

現在怎看韓國瑜？ 柯文哲：百年難得一見政治奇才

相關新聞

政院駁回韓國瑜聲請罷免案停止執行 可提行政訴訟

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日投票，韓國瑜日前不服提出訴願，聲請罷免案停止執行。行政院訴願委員會於5月28日做出裁定，...

現在怎看韓國瑜？ 柯文哲：百年難得一見政治奇才

高雄市長韓國瑜罷免案投票將在6月6日舉行，台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，面對民進黨市議員民追問，怎看罷韓結果？曾稱讚...

6月6日罷韓 柯文哲：2018選後就沒與韓國瑜聯絡

高雄市長韓國瑜罷免投票將在6日舉行，台北市長柯文哲今天重申，結果由高雄市民決定，而他自2018年九合一選舉後，就沒再聯絡...

藍營指罷韓活動遊走法律紅線 警方：沒放水

罷韓投票倒數計時，罷韓團體天天辦遊行炒氣氛。國民黨高雄市議員邱于軒說，5月31日傍晚，遊行隊伍在鳳山行政中心前集結出發，...

訴願被駁 韓國瑜律師：沒經言詞辯論程序草率

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票，韓國瑜日前向行政院訴願委員會提起罷免案訴願，行政院訴願委員會於5月28日裁定罷免案宣告...

罷韓後延攬韓國瑜當民眾黨副主席？ 柯文哲：想太多

台北市議會今進行市政總質詢，民進黨籍市議員李建昌關心罷韓議題，花了整整40分鐘詢問台北市長柯文哲意見；許淑華則表示，韓國...

再到高雄視察選務 李進勇：主管機關必須關心

罷免高雄市長韓國瑜投票6月6日舉行，中選會主委李進勇今下午再到高雄關心印刷廠印製工作及到市選委會視察計票系統運作情形。李...

韓國瑜提訴願被駁投票不受影響 市府：持續專注市政

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票，韓國瑜日前向行政院訴願委員會提起罷免案訴願，行政院訴願委員會於5月28日裁定罷免案宣告...

社區藥局防疫有功 韓國瑜致謝

罷韓團體把握投票前的最後一周，動作不斷，高雄巿長韓國瑜仍以拚巿政為主，傾聽民瘼，端出施政成績，希望扭轉局面，高雄市長韓國...

罷韓倒數！綠催青年票 藍拉中間選民

罷韓倒數，愈到緊要關頭，各種事件都可能成為催化或降溫因素。罷免通過兩道門檻，同意罷免票達57萬餘票（公民數的四分之一），...

整理包／6月6日決戰57.5萬票！罷韓案始末一次看清楚

由「罷韓四君子」發起的「高雄市長韓國瑜罷免案」，歷經近一年的提議、連署、成案三階段，已確定於109年6月6日進行投票。但為何要罷韓、罷免又須經過哪些門檻？投票結果會造成什麼影響？本網整理報導讓您一次了解罷韓始末。

藍爆罷韓徵工讀生 罷韓團體：工讀生是確保遊行安全

國民黨高雄市議員上午開記者會指罷韓團體在動員群眾中請工讀生參加，質疑罷韓團體經費來源，並指罷韓尚未成功，民進黨已開始派系...

熱門新聞

聯合晚報自6月2日起停刊

綠今開記者會衝刺罷韓投票 孫大千諷：連演都懶得演了

今增一例美國境外移入 五旬婦同機37人隔離中

罷韓「三山」最終場 鳳山衛武營黃絲帶飄揚

美國中西部暴動頻傳 外交部調整紅色旅遊警示

韓陣營定調「五不做」 韓國瑜不會對罷免結果公開談話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。