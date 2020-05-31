罷韓案沸沸揚揚 學者：負面效益多

高雄罷韓投票在即，各界針對是否會成功罷免議論紛紛。東華大學教授施正鋒31日受訪時表示，民進黨動用國家機器的真面目已顯露，罷免案不該通過；中山大學教授廖達琪則說，罷韓陣營用仇恨動員，已對社會注入一股暴戾之氣，如果通過，民進黨也會面臨沒人可用的窘境。彰師大副教授劉兆隆則認為，民眾投票意願不高，罷免案應不會通過。

問題早有徵兆

針對罷韓議題，彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆接受本報採訪時說：「罷韓其實是當初韓國瑜參選總統的副產品，因為蔡英文在高雄拿下的票數遠超出他當初的票數，那就是民眾對於韓國瑜不信任的警示。」對於罷免成功的機率，劉兆隆認為，相當接近，但較有可能偏向不通過。

「過去罷免事件都沒成功過是因為投票率偏低，最近天氣又滿不穩定，如果當天下大雨，四處淹水會再降低民眾出門的意願。」劉兆隆表示，民眾投票熱情已不如大選時踴躍，他表示：「如果是3個月前總統大選完隔天投票，那韓國瑜就可以打包下台了。」

台師大東亞系教授范世平則在時代力量31日舉辦的一場記者會上提及罷韓議題，他表示，根據民調可看出蔡英文近期在年輕人族群的支持度是大幅下降，表示返鄉投下罷免票的人潮會減少許多。但劉兆隆指出，如果香港局勢等突發事件有變化，也可能會提升民眾投票意願。

罷免為政黨政治常態

劉兆隆補充，政黨政治的常態就是意識形態對立的政黨間，對於另一個政黨下手不會手軟，「但台灣民眾也有分裂投票的傾向，不會讓哪個黨獨大，民進黨已掌握國會多數及總統，是不是會再讓地方首長給民進黨多一席也有疑慮。」

中山大學政治學研究所教授廖達琪受訪時則表示，罷韓用仇恨動員對社會注入一股暴戾之氣，她擔心說：「看到罷免案通知單以病菌形容韓國瑜，不通過還好，通過的話會使人民間產生巨大對立。」她指出，如果通過，民進黨最適合高雄市長位置的陳其邁也會因已擔任過行政院副院長而不願就任，黨內將面臨沒人可選的問題。

民主本質需思考

「這對高雄好嗎？對台灣民主深化有幫助嗎？不擔心淪為冤冤相報嗎？」廖達琪表示，希望高雄市民冷靜思考罷免案，回歸日常多想想最在意的是什麼。東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒則表示，除非有重大的決策瑕疵或政策挫敗，否則民主是一個學習的過程，「剛選上就要罷免他，坦白講我是覺得不適宜。」

施正鋒直言，成敗的因素掌握在民進黨身上，「如果通過的話代表民進黨整合成功，但如果以後有人選上市長的話就不能選總統了，他們內部會有這層考慮。」

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