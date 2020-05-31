衝高投票率 綠營號召北漂青年

罷韓投票六月六日登場，民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，最後階段的戰略很明確，就是團結黨內衝出投票率。影響罷韓結果的因素有很多，投票率是其中重要因素之一，空戰部分會加強宣傳北漂青年返鄉投票，陸戰則號召高雄民進黨公職化整為零站出來，匯聚高雄人的罷韓能量。

趙天麟指出，雖然市黨部主委選戰剛落幕，但黨內沒有嫌隙，大家的目標都相同，就是在最後階段發揮各自力量，集結成一個又一個的人形移動看板，讓市民衝出堅定投票的力量。

民進黨副秘書長林鶴明表示，民進黨中央在因應罷韓投票日前已成立民意觀察小組，持續關注，確保高雄市民的公民權不被干擾，不會有想投而不敢投的情況。

民進黨內部分析，罷免案要過關，主力要靠在地高雄人，只要在地高雄人拉高投票率，過關機會就大。在地高雄人的政黨傾向中，綠營是主力，非綠營是助力，韓國瑜喊話的對象是非綠營的部分。最後一周，還要把外地高雄人，包括網路社群及年輕族群，也要拉進來一起拚，確保罷免案票數可以跨過門檻。

林鶴明表示，網路社群持續關注韓國瑜的一言一行，無論是先前的豪雨、防疫，到昨天的罷免案公辦電視說明會，缺席的韓國瑜也成為社群討論話題，這些都會影響罷韓投票。

多位綠營立委指出，在地方跑攤時，大家都在問「會不會過」，顯示民眾還是關心罷免案，所以最後一周要強力動員，號召支持者出來投票。