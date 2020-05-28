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挺韓反韓 空中打水仗

聯合晚報 / 記者蔡孟妤王昭月王慧瑛／高雄報導
高雄市長韓國瑜（右）上午參加鹽埕區公共托嬰資源中心啟用典禮，看到可愛小朋友開心打招呼。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜（右）上午參加鹽埕區公共托嬰資源中心啟用典禮，看到可愛小朋友開心打招呼。記者劉學聖／攝影

台灣基進新聞部副主任張博洋、國民黨高雄市議員黃紹庭今天共同接受廣播節目訪問，反對高雄市長韓國瑜與支持韓國瑜兩方勢力交鋒。

張博洋說，許多滯洪池建設是在高雄市長陳菊時期規畫，韓國瑜得意5月22日豪大雨高雄沒淹水，其實清晨高雄下雨，民進黨高雄市議員高閔琳等人已反映岡山等轄區淹水。

黃紹庭表示，下雨是天災，水不退是人禍，這次高雄連續下雨3天至4天，高雄市區水退得快，代表一年多來，雨水下水道清淤等措施有成效，高雄市民感受到這次水退很快。

對於警方提醒罷韓有黑道監票，黃紹庭說，若真有這些情資，以警政署長高度，應該立專案調查。張博洋指出，韓陣營軟硬兼施影響投票率，高雄部分里領投票通知單與公報要求簽名，以往是直接投遞住家信箱，這回決戰點拉到你家門口。

罷韓倒數9天，台灣基進新聞部副主任張博洋、國民黨高雄市議員黃紹庭今天上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》，談「罷韓成敗決戰投票率！高雄人會再給韓國瑜一次機會嗎？」挺韓、罷韓交鋒。 圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
罷韓倒數9天，台灣基進新聞部副主任張博洋、國民黨高雄市議員黃紹庭今天上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》，談「罷韓成敗決戰投票率！高雄人會再給韓國瑜一次機會嗎？」挺韓、罷韓交鋒。 圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
罷韓倒數9天，台灣基進新聞部副主任張博洋、國民黨高雄市議員黃紹庭今天上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》，談「罷韓成敗決戰投票率！高雄人會再給韓國瑜一次機會嗎？」挺韓、罷韓交鋒。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
罷韓倒數9天，台灣基進新聞部副主任張博洋、國民黨高雄市議員黃紹庭今天上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》，談「罷韓成敗決戰投票率！高雄人會再給韓國瑜一次機會嗎？」挺韓、罷韓交鋒。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供

罷免 韓國瑜 罷韓

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