挺韓反韓 空中打水仗

台灣基進新聞部副主任張博洋、國民黨高雄市議員黃紹庭今天共同接受廣播節目訪問，反對高雄市長韓國瑜與支持韓國瑜兩方勢力交鋒。

張博洋說，許多滯洪池建設是在高雄市長陳菊時期規畫，韓國瑜得意5月22日豪大雨高雄沒淹水，其實清晨高雄下雨，民進黨高雄市議員高閔琳等人已反映岡山等轄區淹水。

黃紹庭表示，下雨是天災，水不退是人禍，這次高雄連續下雨3天至4天，高雄市區水退得快，代表一年多來，雨水下水道清淤等措施有成效，高雄市民感受到這次水退很快。