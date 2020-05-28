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法務部長原諒冒用部徽 蔡碧仲：公訴罪不能行政指導

聯合報 / 記者周志豪林伯驊／連線報導
罷韓文宣冒用法務部部徽，法務部長蔡清祥日前表示「可以原諒」。不過，法務部次長蔡碧仲（圖）昨天表示，公訴犯行不是任何人說要辦或不辦就算數。記者邱德祥／攝影
罷韓文宣冒用法務部部徽，法務部長蔡清祥日前表示「可以原諒」。不過，法務部次長蔡碧仲（圖）昨天表示，公訴犯行不是任何人說要辦或不辦就算數。記者邱德祥／攝影

罷韓文宣冒用法務部徽涉偽造文書，法務部長蔡清祥日前表示「可以原諒」，中立性遭質疑。法務部次長蔡碧仲昨天在立法院答詢時表示，任何公訴犯行，不是任何人說要辦或不辦就算數；已有人對此提出告發，檢察官會秉公處理。一名資深檢察官說，罷韓文宣具有「法務部認證」的強烈暗示性，蔡清祥說法會被質疑帶風向。

「我沒有資格幫任何人澄清」，蔡碧仲說，每一個人在意思表示上，或許在個人認知上會有一些不完全一致情形，但法務部對任何有涉及刑事犯罪者，都一定要積極偵辦，不能發生任何行政指導的現象。

國民黨立委鄭麗文質疑，罷韓團體盜用法務部徽的情形去年就曾發生，之前與防疫有關還被處罰，已經涉及偽造文書，蔡清祥卻失言稱這樣行為可以原諒，非常離譜；她也說，蔡清祥的說法，就好像小偷偷了東西，難道還了之後就不用追究？以後有心人再盜用法務部部徽，被發現後拿下就可當沒事？

蔡碧仲回應，任何公訴犯行，也就是非告訴乃論的罪，檢察官都可積極偵辦，不是任何人說要辦不辦就算了；罷韓團體冒用法務部徽文宣的具體案件也有人提出告發，檢察官會基於法律認知秉公處理。

至於立委傅崐萁帶職入監引發質疑，蔡碧仲說，地方制度法規定地方民代經判刑者得解除職權，但立法院職權行使法沒這樣規定；傅崐萁沒被褫奪公權，立委帶職入監現象也不是今天才發生，十幾年前就有前例，但到今天法規還付之闕如，每個領域、部門都要檢討，「收容人也不是想做什麼就能做什麼」。

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