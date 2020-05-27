韓國瑜高雄勘災稱「放棄休假」 謝震武：直覺「慘了」

梅雨未停，南台灣包括高、屏地區連續多日受到豪雨侵襲，高雄市長韓國瑜上週宣布會與各處首長一起「放棄這禮拜六休假」救災，此番話讓謝震武在節目中直呼：「當時看到韓國瑜說這句話，我的直覺就是慘了！」

高雄連日遭到豪雨來襲影響，連帶令高雄市長韓國瑜的勘災動向格外受關注。謝震武在《新聞面對面》政論節目中表示，當時看到韓市長親口說「放棄這禮拜六休假」時，「直覺就是慘了，怎麼會在大雨的時候說，我跟我的團隊放棄休假？」謝震武認為，「放棄休假」有「我幫你忙」之意，「大家面對鏡頭講，我們今天來放棄休假，這感覺起來就很怪。」

名嘴姚惠珍接著說，韓國瑜親口說「放棄這禮拜六休假」，原意是盼民眾能讚揚他，但他卻想錯了，網友非但不領情，反酸「從來沒有一個首長，在颱風天會把放棄休假這件事，拿出來講，不然選你是要幹嘛？」姚惠珍認為，地方首長若是臨時從國外趕回國勘災，還可以拿出來講，「但你人就在台灣，還跟大家說，我們一起來放棄休假，這就很怪。」

針對韓國瑜喊「放棄休假」，有網友狠酸：「好偉大喔，放棄休假耶」，但也有人力挺韓國瑜，認為他「明明做了不少好事，睡了個午覺，就被加綽號」，實在是不值得。