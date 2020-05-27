黑道監票？ 中選會籲勿妨害選務

警政署長陳家欽昨表示，傳聞會有黑道監票。中選會昨表示，站在選務機關立場，呼籲每位選民珍惜手中這一票，也要尊重他人手中的那一票，務必遵守法規，切勿妨害選務辦理。

是否有收到黑道監票情資？中選會副主委陳朝建表示，要再了解；但公職人員選罷法的主管機關為內政部，中選會為依法辦理選務的選務機關，至於選務治安與相關事件是否可能另違反刑法或公職選罷法而有刑事責任，依法則由檢警及司法機關等權管。

中選會指出，依選罷法規定，在投票所卅公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之，處一年以下有期徒刑、拘役或科一萬五千元以下罰金。政黨及任何人不得妨害其他政黨或候選人競選活動，也不得妨害其他政黨或其他人從事罷免活動，違者處五十萬元以上、五百萬元以下罰鍰。

刑法第一四二條規定，以強暴脅迫或其他非法方法，妨害他人自由行使法定政治上選舉或其他投票權者，處五年以下有期徒刑，未遂犯亦罰。