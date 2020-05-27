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藍批罷韓國家隊啟動 綠駁扣帽子

聯合報 / 記者劉宛琳蔡孟妤王慧瑛林敬殷／連線報導
對於警政署長陳家欽提及「黑道監票」，高雄市長韓國瑜（圖）昨說，陳家欽說法讓他非常驚訝，如真有這種情形，應該立即成立專案小組調查。記者蔡孟妤／攝影
對於警政署長陳家欽提及「黑道監票」，高雄市長韓國瑜（圖）昨說，陳家欽說法讓他非常驚訝，如真有這種情形，應該立即成立專案小組調查。記者蔡孟妤／攝影

罷免高雄市長韓國瑜投票倒數十天，藍綠戰火四射。國民黨昨抨擊蔡政府動用國家資源介入罷免投票，並列舉法務部、國防部、中選會、高鐵大動作挺罷免等四事證，狠酸「國家機器動得很厲害」、「綠色是原諒的顏色」；執政黨全面啟動「罷韓國家隊」，蔡英文總統的台灣價值，就是把民意當作爭權奪利的工具。

民進黨反批國民黨「假借名義扣帽子」，目的是汙名化高雄市民自發連署的罷免案。民進黨發言人顏若芳表示，韓市府利用行政權拖延、阻擾罷免投票，就連國民黨主席江啟臣也公開呼籲高雄市民不要投票、要幫忙監票，試圖對要出來投票的選民形成壓力，難道不是反民主的行為？

國民黨指出罷韓國家隊四事證，包括：「Wecare高雄」冒用法務部部徽製作「韓國瑜不值得你觸法」圖卡，法務部長蔡清祥選擇原諒；高鐵提出大學生優惠的罷韓專車；國防部延期三軍大學指參考試；中選會主委李進勇宣稱借不到投開票所「頭剁下來給你」。

國民黨表示，大選時只要在網路上批評蔡政府，就會立刻被調查局約詢，怎麼才過沒幾個月，所謂的假消息、假文宣，就變得沒那麼嚴重，能原諒就原諒？國民黨數位行銷科技長簡勤佑昨天將臉書頭像照改為綠色，諷刺「綠色是原諒的顏色」，國民黨立委許淑華林奕華陳玉珍鄭麗文、葉毓蘭等人紛紛跟進把臉書大頭貼換成深綠色，質疑「顏色對了，就什麼都可以原諒？」

警政署長陳家欽的「黑道監票說」也在高雄政壇發酵，國民黨高雄市議員黃紹庭說，陳家欽的情資不知從何而來，若真有不法分子蠢蠢欲動，執法的警察要加強偵辦，而不是放話。民進黨市議員黃文益指出，有里長最近接到國民黨黨部的信，上面寫著「六月六日不投票，出門遛遛挺店家」，還要支持者全面監票全程錄影，此舉違反秘密投票，違反選罷法。

罷韓領銜人陳冠榮說，他沒有聽說黑道分子將到投開票所監票訊息，但為了保護選民安全，希望每個投開票所內外都要有警察維護秩序。

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