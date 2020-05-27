陳家欽爆黑道監票 韓國瑜震驚

罷韓投票六月六日登場，警政署長陳家欽昨天南下高雄召開罷免案首次治安維護工作專案會議，陳家欽說，風聞有黑道將在投開票所「監票」，要求高雄市警局研擬相關強制執法手段，阻絕黑道監票。高雄市長韓國瑜昨說，署長的說法讓他非常驚訝，如果真有這種情形，以署長的高度應該立即成立專案小組調查。

高雄市政府指出，市府尚未接獲黑道監票相關訊息，如果陳家欽有情資，請提供給高雄市警察局；同時呼籲擁有執法權的警政機關首長發言謹慎，在缺乏明確證據前提下，不應憑空穴來風的傳聞就將民眾貼上黑道標籤。

高雄市警局表示還未接到相關報案，針對黑道分子「監票」傳聞，市警局已派專責小組對特定分子蒐證，並向高雄地檢署報告，若有明確違反事證就立即發動查緝，高雄地檢署會在投票日當天指派檢察官進駐各分局，對於妨害選舉秩序的脫序行為立即排除，維護投票公正性。雄檢則指會指示警方詳加蒐證，有不法一定究辦。

陳家欽「黑道監票」說引發政壇議論，藍營質疑國家機器介入罷韓，綠營則證實有所耳聞。國民黨高雄市議員陳美雅說，陳家欽用含沙射影方式傷害高雄，抹黑參與監票的選民，執政黨動用國家機器已到毫不遮掩地步；民進黨市議員陳致中說，最近有選民詢問他「投開票所會不會有黑衣人？」民進黨團已將相關情資反映給中央，希望檢警加強執法。

陳家欽昨天會後受訪表示，所謂黑道監票只是「傳聞」，他是要高雄市警局研擬相關強制執法手段，阻絕不法。他要求高雄市警局加派警力，維護投票活動期間相關人、物、處所的安全，警政署會當高雄市警局後盾，必要時增援警力。

罷韓投票在即，警政署決定比照地方公職人員選舉開設聯合指揮所，陳家欽昨天南下主持首次罷免投票治安維護專案會議。他指出，最近風聞有黑道分子將在投開票所監票，恐嚇人民不敢去投票，因此要求高雄市警局將這項情資報請高雄地檢署指揮偵辦，絕不容許有黑道監票和恐嚇的行為。

陳家欽也說，警方將秉持「投票前平安、投票日平順、投票後平穩」原則，只要有任何企圖干擾、破壞或影響投票結果的不法行為，一定全力偵辦。