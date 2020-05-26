綠議員批反罷韓全程錄影違法 國民黨指針對開票

中央社 / 高雄26日電

民進黨高雄市議員黃文益今天揭露國民黨區黨部寄給里長「6/6不投票」文宣標註「全面監票全程錄影」，批評違反選罷法促檢調偵查。國民黨部主委莊啟旺說「開票」監票錄影沒有錯。

莊啟旺接受中央社記者電話採訪指出，信件只限於高雄市第四區黨部針對小組長以上幹部及里長為寄發對象，約寄發200到300封「6/6出門遛挺商家」的文宣。有關文宣之末6/6不投票「全面監票全程錄影」，他表示是針對開票過程並沒有不妥。

黃文益在議會開記者會指出，里長投訴上星期接到國民黨寄送文宣，不僅要里長6/6日不要去投票，還要全面監票全程錄影是妨害秘密投票，促檢方偵查。

他說，國民黨寄發里長對象是國民黨籍里長，但卻引發里長不滿要全面監票全面錄影的作法才向他投訴，促國民黨懸崖勒馬，尊重民主法治，呼籲民眾要站出來捍衛民主自由的公權民，堅定罷韓

高雄地檢署以目前未接獲告發，如果檢察官認為有不法可主動偵辦。

罷免 韓國瑜 罷韓

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