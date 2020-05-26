「罷韓國家隊」？ 藍營斥法務部不公

「從法務部、中選會到高鐵都在暗中幫忙罷韓，台灣民主已遭到踐踏！」針對法務部對罷韓團體盜用LOGO居然只說「原諒」的說法，國民黨文傳會主委王育敏26日痛批，從法務部到中選會、高鐵與國防大學，都有違反行政機關應保持選務中立的原則支持罷韓，她呼籲法務部要針對此事展開法律調查，並對「原諒」的說法公開道歉。

「除了防疫國家隊，罷韓國家隊也成形了！」副主委王鴻薇說，從高鐵發起大學生6月優惠專車、國防部延期三軍大學考試，到中選會主委李進勇宣稱借不到投票所「頭剁下來給你」，都可以看見行政機關竭盡全力組隊，促成罷免高雄市長韓國瑜的「罷韓國家隊」，完全違反了選務中立原則。

法務部長蔡清祥近日於立院備詢時，針對罷韓團體「WeCare」在文宣上盜用法務部LOGO，表示「能原諒的話就原諒。」王育敏說，盜用LOGO就是偽造、變造文書，這觸及刑法第211條，依法可處1年以上、7年以下的有期徒刑。高雄地檢署已接獲民眾舉發正在調查，但身為法務部長居然對違法事件睜一隻眼閉一隻眼，此舉嚴重打擊司法威信。

文傳會副主委李永萍也不滿表示，罷韓團體的行為已經有違法嫌疑，正在調查中，法務部難道能因為犯法的行為改回來，就不用對他們究責嗎？她批評民進黨為了達成政治目的，不惜任何手段與代價的行為，「完全是破壞最基本的民主、法治價值！」

【更多精采內容，詳見 】