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罷韓案即時開票／決戰57萬票！韓國瑜保得住市長大位嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導

由「罷韓四君子」發起的「高雄市長韓國瑜罷免案」，歷經近一年的提議、連署、成案三階段，於109年6月6日進行投票。《聯合新聞網》從投票當日下午4點，帶您一覽開票實況，及用圖表做最詳盡的戰情分析。

◎開票實況

選舉人數：2,299,981
罷免門檻票數：574,996
  同意票 不同意票 結果
中選會      
TVBS     
三立     
※資料如有出入，以中選會公告為準。

罷免投票的通過門檻須同時符合兩條件：

一、有效同意票數多於不同意票數

二、同意票數達原選舉區選舉人總數25%以上。

依《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案通過者，被罷免人自解除職務日起，4年內不得為同一公職人員候選人，在罷免案進行程序中辭職者，亦同。若罷免案投票結果遭否決未過關，在該被罷免人任期內，不得對其再提罷免案。

◎罷韓起因

〉〉〉中選會公告：罷韓理由書與韓國瑜答辯書

韓國瑜於民國107年11月24日直轄長及縣市長選舉中，以逾89萬票、53.87%的得票率獲選為第三屆高雄市市長，並於12月25日就職。上任高雄市長未滿半年，即於108年5月表態「Yes, I Do.」決定參選2020年中華民國總統選舉，此舉引發正反兩面評論熱議。

民間團體「WeCare高雄」、「公民割草行動」及政黨「台灣基進」，條例韓國瑜五大不適任理由，共同提出高雄市長韓國瑜罷免案，定於109年6月6日進行罷免投票。此案是中華民國史上第一件直轄市長罷免案。

罷免韓國瑜五大理由：

一、違背責任政治、誠信原則，當選高雄市長四個月內宣布被動選總統。
二、市政滿意度調查，連續性出現不滿意度全國最高、滿意度全國最低的結果，韓拒承認、拒道歉。
三、市政荒廢停擺，政見變謊言，高雄城市發展正受到不可回復之損害。
四、「韓流」的出現，絕對是不正常紅媒介入台灣民主的結果。
五、言行不當，屢發性別及國籍歧視言論，嚴重損及城市及國家形象。

◎ 罷免成案過程和門檻

第一階段：罷免提議（1%公民提議）

第二階段：罷免連署（10%公民連署）

第三階段：投票決定（投票人數須達該選區公民數25%，同意罷免票數須多於不同意罷免。）

◎ 歷年罷免案結果

根據中選會資料，近25年來成案的罷免案，包含3件總統罷免案、7件立法委員罷免案、2件鄉鎮市長罷免案、2件村里長罷免案，及將於6月6日舉行投票的直轄市長罷免案，過去未曾有過罷免成功的案例。

罷免 韓國瑜 罷韓

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