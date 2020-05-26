罷韓結果會如何？ 吳子嘉斷言「不會過關了，道理很簡單」

距離6月6日罷韓投票日愈來愈接近，全台在關注到底高雄市長韓國瑜是否會真的成為首次被罷免的六都直轄市長。然而美麗島電子報董事長吳子嘉卻在政論節目關鍵時刻中語出驚人表示，「罷免不會過關了。」

根據高雄市選委會公告指出，初步統計投票人數是230萬362人，經計算出同意罷免門檻是57萬5091人。但吳子嘉認為「韓已經逃過這一劫」，而且這道理很簡單，一點都不複雜。

吳表示，今天這個57萬票只是通過罷免的最低門檻，勉強低空飛過，萬一中間過程有什閃失，罷免就會失敗，而且「罷免案的主導者要讓它投多少票出來？一定要70、80萬票嘛！」而且目前在大部分民調中所顯示的，會投罷免同意票的族群，那個就是民進黨在高雄的基本盤，跟韓國瑜一點關係都沒有。

另外，民進黨剛完成高雄市黨部主委選舉，結果海派大勝，新潮流大敗，而這次罷韓行動背後的主導者就是新潮流，可是新系這時候已經被砍了一刀，受傷流血中，而且是很嚴重的內傷，甚至連帶影響派系動員的能力，進而讓罷韓結果出現變數。

吳還說，罷韓連署書在罷韓總部（新系）的手上，「有電話、有身分證號碼，名冊上都是真的東西，每一個都是真的選民，是真的能把人載去投票的。」但新系現在受傷，被打成這樣，難道還要含淚動員，去讓陳其邁來當選高雄市長嗎？哪有這樣的事？