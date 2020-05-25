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對決！三山罷韓啟動 網友讚韓治水

聯合報 / 記者徐白櫻王慧瑛蔡孟妤／高雄報導
罷韓團體昨發起「三山會師」，選擇旗山當罷韓造勢起點，旗山火車站滿滿罷韓黃絲帶。記者徐白櫻／攝影
罷韓團體昨發起「三山會師」，選擇旗山當罷韓造勢起點，旗山火車站滿滿罷韓黃絲帶。記者徐白櫻／攝影

六月六日罷韓投票逼近，挺韓、罷韓對決硝煙味愈來愈濃。罷韓團體昨晚到前年韓流崛起的高雄旗山啟動「三山宣言」，旗山火車站滿滿黃絲帶。高雄市長韓國瑜則透過臉書強調五二二豪雨，全市一一九處積水點在一天內消退，吸引不少支持者留言肯定「退水速度快就是真功夫」，市府團隊評估治水政績有助化解罷免壓力。

另外，罷免投票日高雄市將設一八二三個投開票所，高市選委會表示，若開票順利，當晚約七點可完成開票作業。中選會主委李進勇今天二度到高雄，視察投開票所準備作業及印製選票的印刷廠，要確保選務順暢。

罷韓團體昨續在街頭發放黃絲帶，有人全家出動響應，也有民眾在場大聲反嗆：「退水速度快，證明韓市長有做事、有改變的鐵證。」

韓國瑜二○一八年市長選舉，從三山造勢掀起韓流旋風。罷韓團體昨晚從韓「三山」起點的旗山會師反攻，後續要前進岡山與鳳山，循著韓當年足跡，凝聚反韓人氣。

昨晚六點六分群眾舉黃絲帶，高喊「六六一起投票罷韓」。旗山火車站「挺罷」者大排長龍，隊伍從火車站前綿延到後方空地。罷韓人士說，「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」，要從旗山贏回高雄人的榮耀，立委趙天麟、邱議瑩也到場。

高雄市長韓國瑜透過臉書彰顯治水績效，吸引大批市民留言肯定，有人說「退水速度快就是真功夫」。圖／擷取自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜透過臉書彰顯治水績效，吸引大批市民留言肯定，有人說「退水速度快就是真功夫」。圖／擷取自韓國瑜臉書

韓昨晚開直播，報告這次豪雨應變狀況表示，這次統計高雄市有一一九處積淹水，但全都一天內就退水，新鋪的六百多條路都沒有破洞；防治積淹水原本預估要花兩到兩年半時間，要抓緊至一年到一年半內完成。臉書湧入大批支持者留言肯定。副市長李四川說，經過雨災壓力測試，市民會理性思考：「還要回到過去嗎？」給予韓團隊公正評價，治水表現有機會為情勢轉折，緩解罷免壓力。

國民黨組發會主委葉壽山坦言，目前情勢憂喜參半，韓團隊近期在防疫、防災表現平穩，有助削弱罷韓力道，但罷免門檻五十七萬多票不算高，憂心出現「情緒性投票」。

罷免 韓國瑜 罷韓

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