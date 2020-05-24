【重磅快評】陳其邁夜奔高雄勘災 何不也關心一下屏東

梅雨鋒面加上西南氣流助攻，中南部地區降下致災性豪雨，行政院副院長陳其邁22日晚間冒著雨連奔台南、高雄戡災，並在臉書分享心得，邁友大讚「真正市長回來了」、「真心愛高雄」，前立委柯志恩則暗酸陳其邁「元配還未被休掉，小三就迫不及待要上位了」，讓邁友很不服氣。

罷韓投票倒數計時，近日豪雨被部分藍營人士解讀為韓國瑜的危機也是轉機，韓國瑜過去一年多來的施政正可以藉這次豪雨作個檢驗；結果，在這波豪雨中，高雄積水退去速度比以往快速，這也算是韓市府致力清淤的成績，但市民會不會買帳，還得看六月六日罷免投票的結果而定。

韓國瑜上任高雄市長後就說要排水清淤，結果一做就沒停，一年多來清疏長達近15萬公尺；過去一年來，高雄人也有一個印象，只要高雄下大雨就是行政院副院長陳其邁的返鄉日，他一定會安排勘災行程，和韓市府互別苗頭，雙方啦啦隊情緒高漲，有如高雄市長選舉的延長賽。

只是，過去陳其邁的勘災行程總是低調，甚至並未對外公布，僅在個人官網披露動態，幕僚解釋這是陳不想驚動媒體陣仗，更不願扯到政治而糢糊焦點；只是陳其邁的每次勘災都離不開高雄，路人皆知他志在高雄市長選舉，要不扯上政治，還真是不容易。

中南部這波致災性豪雨，陳其邁又再度下鄉勘災，他晚間8時抵達台南，了解去年淹水的善化區茄拔排水，晚上9時30分抵達高雄典寶溪視察滯洪池工程，緊接著10時30分至大寮區拷潭及林園，結果11點就在臉書PO上近600字的勘災心得，當天是罷韓活動起跑日，陳拚命趕行程PO文，若非文思泉湧，何能下筆如此神速，要說和罷韓無干，誰又能信？

其實，22日陳其邁趕場勘災，連跑台南、高雄兩地，若以雨量來說，當天降雨最大的地區反而是在屏東，當天屏東一天之內降下357毫米的雨量，高雄261毫，台南176毫米；根據農委會公布這次水災農損情形，屏東縣損失1056萬最多，其次是雲林縣損失465萬元，高雄市的農損為123萬元，排第三。

罷韓投票未登場，此時陳其邁仍是行政院副院長，如果這麼關心豪雨成災，再晚也要南下勘災，更應該把雨量最大、災情最嚴重的屏東納入行程，難怪林邊有網友看到陳其邁始終心繫高雄，也不免心酸要陳副院長也來關心一下已淹水兩天的林邊了。