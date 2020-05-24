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影／搗藍營票倉 罷韓團體發黃絲帶被嗆「台獨分子」

聯合新聞網 / 記者王慧瑛蔡孟妤楊濡嘉／高雄報導
罷韓團體今天到高雄左營、楠梓交界的莒光市場發黃絲帶，不少支持者熱情響應。記者王慧瑛／攝影
罷韓團體今天到高雄左營、楠梓交界的莒光市場發黃絲帶，不少支持者熱情響應。記者王慧瑛／攝影

罷韓團體今天到高雄左營、楠梓交界的莒光市場發黃絲帶，有支持者從梓官等地騎機車來響應，也有人全家出動。過程中，有人表達不同聲音，有民眾為韓市長打氣說「522大豪雨退水速度快，就是有做事有改變的鐵證」，也有人嗆罷韓團體是「台獨分子」。

Wecare發起人尹立說，今晚及下周投票前夕，分別在旗山、岡山、鳳山有個三山宣言，這是2018年韓聲勢崛起的發跡地，但目前情勢已大不同，莒光市場所在地的左楠地區，有曾被視為藍營鐵票區，但從幾波行動來看，左楠成為最挺罷韓的場域。

國民黨高雄市議員陳玫娟說，莒光市場周邊橫跨左營、楠梓，傳統上確實是藍營大票倉，近年結構有一些改變，但罷韓團體的一波波動員，雖然有一定群眾呼應，但也有不少市民覺得反感。陳玫娟認為，讓市政成績說話是最直接的感受，左營軍校路過去20年飽受淹水之苦，每次豪雨來襲，就要準備沙包防災，這次522豪大雨卻沒淹了，很多當地居民打電話跟她說「這次水退很快！」

陳玫娟表示，韓市長希望對罷韓行動冷處理，不要激起對立、撕裂，也讓罷韓團體少了做文章空間。

罷韓團體今天在莒光市場發黃絲帶，吸引不少不少支持者響應。劉姓男子偕妻子、2個女兒到場領黃絲帶與貼紙；22歲潘姓男子騎機車從梓官來領黃絲帶，馬上繫在機車上，他說「6月6日一定會去投票」。

韓國瑜在2018市長選舉，以三山造勢成功掀起韓流。但韓在2020總統大選，得票消退，民意變化速度快。以鳳山區來說，韓2018年拿54%，2020大選降至35%；岡山區從54%跌至35%；旗山區從52%萎縮為34%，平均減少2成得票，在三山地區聲勢下滑。

罷韓團體今晚選在旗山車站糖鐵故事館前發黃絲帶，晚間6點6分共舉黃絲帶，是罷韓團體三山會師的起手式。

罷韓團體今天在莒光市場發黃絲帶，吸引不少不少支持者響應，劉姓男子偕妻子、2個女兒到場領黃絲帶與貼紙。記者王慧瑛／攝影
罷韓團體今天在莒光市場發黃絲帶，吸引不少不少支持者響應，劉姓男子偕妻子、2個女兒到場領黃絲帶與貼紙。記者王慧瑛／攝影

罷韓團體今天到高雄左營、楠梓交界的莒光市場發黃絲帶，不少支持者熱情響應。記者王慧瑛／攝影
罷韓團體今天到高雄左營、楠梓交界的莒光市場發黃絲帶，不少支持者熱情響應。記者王慧瑛／攝影

罷韓團體今天到高雄左營、楠梓交界的莒光市場發黃絲帶，不少支持者熱情響應。記者王慧瑛／攝影
罷韓團體今天到高雄左營、楠梓交界的莒光市場發黃絲帶，不少支持者熱情響應。記者王慧瑛／攝影

22歲潘姓男子騎機車從梓官來領黃絲帶，馬上繫在機車上，他說「6月6日一定會去投票」。記者王慧瑛／攝影
22歲潘姓男子騎機車從梓官來領黃絲帶，馬上繫在機車上，他說「6月6日一定會去投票」。記者王慧瑛／攝影

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