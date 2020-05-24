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罷韓三山造勢 藍嗆心態可議

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄報導
「三山站出來」罷韓活動今晚在旗山登場，高雄市長韓國瑜（中）昨專心市政，特別前往岡山了解排水現況。圖／高雄市新聞局提供
「三山站出來」罷韓活動今晚在旗山登場，高雄市長韓國瑜（中）昨專心市政，特別前往岡山了解排水現況。圖／高雄市新聞局提供

兩年前，高雄市長韓國瑜三山大造勢後，最後成功攻下高雄；罷韓團體今晚將從旗山開始舉辦「三山站出來」罷韓活動，反將韓國瑜一軍。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，這兩天高雄大雨，韓國瑜和市府團隊全力處理淹水問題，罷韓團體只知罷韓，心態可議。

罷韓團體「六六六罷韓演習．三山站出來」活動，本來昨天要展開，因高雄大雨，延到今晚登場，今天白天將直搗挺藍營支持者居多的楠梓莒光市場廣發罷韓黃絲帶。

罷韓團體今晚六點六分在旗山車站糖鐵故事館前路口舉辦三山站出來起手式，卅日晚間在南岡山捷運站外廣場、卅一日晚間在鳳山區衛武營國家藝術文化中心戶外劇場前草地舉辦活動，呼籲民眾一起出來罷韓；民進黨和時代力量黨公職也大力參與，並質疑韓團隊治水破功。

韓國瑜團隊定調以市政來回應罷韓行動，韓國瑜近兩日四處勘災，社會局長黃淵源、民政局長曹桓榮等局處長陸續接受廣播訪問大談市府政績；挺韓人士更接續投書媒體，反擊罷韓者的政治動機和罷韓的不正當性，多管齊下反罷韓。

高雄市新聞局長鄭照新說，市府專注市政，不評論政治活動，呼籲所有活動的過程平和理性，注意安全。莊啟旺表示，豪雨來襲，罷韓團體只知道操作罷韓，市民自會判斷，誰在為高雄做事，誰在操弄政治。

不過，曾參與三山造勢的幕僚指出，三山罷韓活動具有一定渲染力，對韓國瑜恐有殺傷力，韓團隊要謹慎以對。

罷免 韓國瑜 罷韓

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