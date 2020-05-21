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預測罷韓案結果 他端出祭品被網友吐槽：替你省雞排

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市長韓國瑜批罷韓團體。本報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄市長韓國瑜批罷韓團體。本報系資料照／記者劉學聖攝影

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日進行投票，罷韓和挺韓的民眾對陣的情勢也隨之升溫，草協聯盟發起人李正皓在臉書預測罷韓結果，也宣布如果預測成功，將落實送100片雞排的祭品文，但不少網友則說「雞排省下吧！」、「期待我吃不到你的雞排」。

李正皓在臉書發文說，他在政論節目中預測罷韓投票會在70萬左右過關，更端出如果沒有70萬就會送100片雞排的祭品文，李正皓分析韓國瑜現在的動作，會讓本來「感覺還好」的人更不爽，18日道歉讓民眾降溫，但19日又罵罷韓團體「荒唐可笑」、「韓國瑜的策略都是在升溫！」。

網友看完也紛紛回應「雞排省下，我們全家五個人都要去投票」、「罷免成功更應該請吃雞排慶祝」、「期待我吃不到你的雞排」、「我高雄為你省雞排」、「這次預測對了，就成政壇第一先知了」，但有網友則認為「70萬機會還滿大的 結果也只敢小裡小氣的發100份，發1000份都不敢？也就這種程度了，可見得他對自己預測也沒啥信心，這種的也想當先知？」、「就只會雞排～還會幹啥事？」。

高雄市公民數逾228萬人，依選罷法規定，罷免門檻同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數須達原選舉區選舉人總數的四分之一以上，罷免案通過需逾57萬票。

罷免 韓國瑜 罷韓

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