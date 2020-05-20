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6月6日江啟臣坐鎮高雄 「與韓國瑜共同承擔」

聯合報 / 記者劉宛琳／台北報導
國民黨主席江啟臣（圖）、秘書長李乾龍明天將南下與高雄市長韓國瑜商討策略。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣（圖）、秘書長李乾龍明天將南下與高雄市長韓國瑜商討策略。 圖／聯合報系資料照片

國民黨中央月初成立「反罷韓因應小組」，黨主席江啟臣、秘書長李乾龍近日南北奔走，明天將再南下與高雄市長韓國瑜商討策略；六月六日罷韓投票時，江也會協同黨內一級主管坐鎮高雄，與韓國瑜「共同面對，一起承擔」。

江啟臣、李乾龍積極在地方運作反罷韓小組，為了避免升高罷韓情緒，小組成員近來都避免接受媒體採訪或公開談及罷韓議題，一切低調行事。配合韓國瑜的腳步，江啟臣、李乾龍也私下透過地方系統動員「不投票」，盼能減少投票人數。

三個月前，前總統馬英九曾致電高雄市副市長葉匡時李四川，表示若韓有需要幫忙，隨時都可以找他，但當時疫情爆發，韓希望低調行事，因此一直沒有下文。黨務高層研判，綠營「逢馬必反」，就怕馬出面將升高藍綠對決，因此未尋求馬的幫忙。

立法院前院長王金平的態度也是外界關注焦點，據了解，黨中央積極尋求王金平出面聲援，江啟臣也親自拜託。但王金平昨天受訪表示，要看情勢發展再做決定。

根據國民黨智庫民調顯示，高雄市民對於韓國瑜的防疫作為，百分之五十五點八滿意，百分之卅二點六不滿意；對於民進黨政治人物集體鼓吹罷韓，百分之廿七點七贊成，百分之五十三點三不贊成。

黨中央認為，其實有不少市民看見有做事的市府團隊，未來反罷韓主軸就是行銷高雄，增加內需消費。

本周六，國民黨副秘書長李彥秀、柯志恩、文傳會主委王育敏將南下高雄直播宣傳觀光和市政成績，至於是否跟韓國瑜合體，目前仍在規畫中。如果反應熱烈，不排除連結黨籍縣市長及民代，一起拍影片行銷高雄，凸顯韓國瑜市政亮點。

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