罷韓、挺韓糾紛多 25案偵辦中

因應六月六日高雄市長韓國瑜罷免案，高雄地檢署已分廿一案偵辦，釐清有無違反選罷法等不法情事；橋頭地檢署也分四案，其中一件是內門區「石頭里長」謝振城涉與罷韓攤位衝突，被命交保五萬元。

此外，挺韓、罷韓動作不斷，社群甚至流傳「監票不投票」、「霸占圈票處」等訊息，高雄檢警啟動「罷免投票查察聯繫中心」，蒐羅不法妨害罷免投票情資；投票日當天，檢察官將進駐轄區各分局。

據了解，罷韓、挺韓糾紛不斷，高雄地檢署的選偵字案，包括警方移送兩件罷韓連署攤位發生傷害、毀損案；另依情資簽分十九件選他案偵辦，包括疑贈送小禮品、假訊息、網路黑函、選舉暴力等案件。

橋頭地檢署則有兩件選偵、兩件選他案，其中一件偵字案為今年二月十二日，罷韓團體的志工在內門區紫竹寺擺攤，爭取民眾簽連署書，外號「石頭里長」的瑞山里長謝振誠出言恐嚇，要求志工移走攤位，後來被檢方依違反選罷法等罪以五萬元交保。

【記者鄭媁／台北報導】國民黨立委日前質疑中選會主委李進勇為借不到投開票所南下高雄恫嚇公務員，李進勇反問「哪條法令說我不能下去？」中選會昨天表示，中選會是法定主管機關、高雄市選委會則是主辦機關，無論中選會或高雄市選委會，均依法公正辦理選務，中選會南下視察選務，當然於法有據。

網路近日謠傳，「選務機關擬將反罷免票透過變更移轉，變成同意罷免的票」。中選會澄清，此為不實訊息，開票全程都有監察員在場，對相關謠言定會移送法辦；此次兼辦選務人員以高市府公教人員為主，請網友不要藉此惡意打擊。