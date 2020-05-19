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高市府稱路平有感 綠議員給70分

聯合報 / 記者楊濡嘉蔡孟妤王慧瑛／高雄報導
路平是高雄市政府施政重點，圖為刨鋪後小港區沿海一路，路面相當平整。圖／高雄市工務局提供
路平是高雄市政府施政重點，圖為刨鋪後小港區沿海一路，路面相當平整。圖／高雄市工務局提供

路平是高雄市政府團隊引以為傲的成果，也是昨天市議會定期會場上焦點。民進黨議員黃明太給韓團隊綜合成績70分，黃要韓為自己施政打分數，韓國瑜表示「不好意思自己給成績，但團隊確實很拚命在衝市政」。

韓國瑜18日在施政報告提到，從108年至109年4月，全高雄市完成改善591條道路、422.1萬平方公尺市區重要道路，也完成南星路等7條重車輾壓道路改善，其中小港區中山、沿海路改善工程路段長約10.4公里，整建工程已在4月完成。

負責督導路平業務的高雄市副市長李四川說，給高雄市民一條平坦安全的路，是他到高雄服務的心願，愈來愈多市民告訴他，走在重新刨鋪的道路上，開的雖是國產老車，卻有開賓士的舒適感。

李四川說，做好路平、燈亮、水溝通是城市安居樂業的基本功，相信已讓市民有感。

民進黨高雄市議員黃明太以自己選區的路平情形，給高雄市政府團隊打綜合分數70分。記者楊濡嘉／攝影
民進黨高雄市議員黃明太以自己選區的路平情形，給高雄市政府團隊打綜合分數70分。記者楊濡嘉／攝影

黃明太昨天下午質詢時，以行政效率、路平表現為韓國瑜團隊打分數。黃說，路平方面，他選區涵蓋5個行政區，市府在路竹、茄萣的道路整修，他打80分，在阿蓮方面給50分，但田寮、湖內區只能給15分。黃明太要韓國瑜允諾改善路竹、茄萣多條重要道路，韓國瑜承諾今年底前完成。

民進黨高雄市議員李雅慧（右）、時代力量議員林于凱質疑市府路平成績。記者楊濡嘉／攝影
民進黨高雄市議員李雅慧（右）、時代力量議員林于凱質疑市府路平成績。記者楊濡嘉／攝影

民進黨議員李雅慧、時代力量議員林于凱質詢指出，市府完成591條道路改善，值得肯定，但從1999道路不平的派工來看，去年多達2579件，去年道路坑洞國賠案件，是前一年的3倍。

對此，新聞局長鄭照新回應，107年八八風災，造成市區道路5000個天坑，許多民眾請求國賠，108年國賠件數才會增多，這不能與韓市府的路平成效混為一談。

罷免 韓國瑜 罷韓

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