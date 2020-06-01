整理包／6月6日決戰57.5萬票！罷韓案始末一次看清楚

由「罷韓四君子」發起的「高雄市長韓國瑜罷免案」，歷經近一年的提議、連署、成案三階段，已確定於109年6月6日進行投票。但為何要罷韓、罷免又須通過哪些門檻？投票結果會造成什麼影響？本網整理報導讓您一次了解罷韓始末。

〉〉〉中選會公告：罷韓理由書與韓國瑜答辯書

▌直奔總統無心市政

▌選前政見跳票

▌不當言行



韓國瑜於民國107年11月24日直轄長及縣市長選舉中，以逾89萬票、53.87%的得票率獲選為第三屆高雄市市長，並於12月25日就職。上任高雄市長未滿半年，即於108年5月表態「Yes, I Do.」決定參選2020年中華民國總統選舉，此舉引發正反兩面評論熱議。

民間團體「WeCare高雄」、「公民割草行動」及政黨「台灣基進」，條例韓國瑜五大不適任理由，共同提出高雄市長韓國瑜罷免案，定於109年6月6日進行罷免投票。此案是中華民國史上第一件直轄市長罷免案。

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圖為「罷韓四君子」李醫師（左起）、陳冠龍、張博洋、尹立。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

罷免韓國瑜五大理由： 一、違背責任政治、誠信原則，當選高雄市長四個月內宣布被動選總統。 二、市政滿意度調查，連續性出現不滿意度全國最高、滿意度全國最低的結果，韓拒承認、拒道歉。 三、市政荒廢停擺，政見變謊言，高雄城市發展正受到不可回復之損害。 四、「韓流」的出現，絕對是不正常紅媒介入台灣民主的結果。 五、言行不當，屢發性別及國籍歧視言論，嚴重損及城市及國家形象。

民間團體「WeCare高雄」、「公民割草行動」及政黨「台灣基進」共推由高雄氣爆自救會會長陳冠榮任領銜人，以上列五大理由提出高雄市市長韓國瑜罷免案，罷韓三階段於焉啟動。

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第一階段：罷免提議（1%公民提議） 第二階段：罷免連署（10%公民連署） 第三階段：投票決定（投票人數須達該選區公民數25%，同意罷免票數須多於不同意罷免。）

依《公職人員選舉罷免法》規定，罷免程序分為提議、連署、投票三階段。

根據107年高雄市長選舉人數約228萬1338人，第一階段提議人的人數須達選舉人數1%，估至少須達到2萬2814人；第二階段連署人須為原選舉區的選舉人，且人數須達10%以上，估至少有22.8萬人以上共同連署，徵求期限為60天。另外，同一罷免案之提議人及連署人之人數應分別計算，代表已參與第一階段的「提議人」，不得為第二階段的「連署人」。

罷韓團體自108年6月27日啟動提議書連署，已於109年1月15日送交中選會，經審核後，符合規定提議人數共計2萬8560人，已達法定門檻，罷免案第一階段達標。

第二階段連署於109年1月28日領取連署書格式後於次日展開。罷韓團體於3月9日送交逾40萬份罷韓連書於至高雄市選委會，經過近月的審查，高雄市選委會主委陳雄文於4月7日宣布，有效連署書37萬7662份，已過22萬8134份門檻，連署過關，4月8日報中選會做後續處理。

中選於於4月17日舉行委員會議，審查通過高雄市長韓國瑜罷免案，並宣告罷免案成立，罷免案將於109年6月6日進行投票。

罷免案工作程序表：

4月30日前：被罷免人要在提出答辯書

5月5日前：發布罷免公告

5月17日：投票人名冊編造完成

5月22日至6月5日：辦理公辦電視罷免說明會

6月2日前：公告罷免投票人人數

6月6日：舉行投票、開票

6月12日前：審定罷免投票結果，6月12日公告罷免投票結果。

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圖為鳳山街頭罷韓看板被舉發是違規廣告物。 圖／高雄市環保局提供

高雄市市長韓國瑜罷免案經中選會公告將於109年6月6日進行投票，6月12日公告罷免投票結果。投票前一日（6月5日）年滿20歲，設籍於高雄市連續4個月以上者為選舉人，可參與投票。罷免投票等同市長選舉作業規模，全市需設1823個投開票所，要有2萬多名工作人員，高雄市選委會估費用約1億1千多萬。

高雄市選舉委員會5月21日公告，初步統計6月6日罷免案投票人人數為2,300,362人。根據中央選委會網站6月1日公布資料，高雄市選舉委員會統計，罷免案最終符合資料的投票人人數為2,299,981人，將於6月2日公告。據此數據計算，罷免案同意票須達574,996票，才能通過門檻。

罷免投票的通過門檻須同時符合兩條件： 一、有效同意票數多於不同意票數 二、同意票數達原選舉區選舉人總數25%以上。（約57.5萬）

依《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案通過者，被罷免人自解除職務日起，4年內不得為同一公職人員候選人，在罷免案進行程序中辭職者，亦同。若罷免案投票結果遭否決未過關，在該被罷免人任期內，不得對其再提罷免案。

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高雄市長韓國瑜5月17日前往議會接受質詢，對於曾請假前往選總統耽誤高雄市政，他也在施政報告時向市民道歉。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

罷免韓國瑜第二階段連署過關後，高雄市長韓國瑜認為罷免連署偷跑，宣傳活動在市長任職未滿一年時，即開始宣傳並簽署罷免提案書，違反選罷法第75條規定，向台北高等行政法院聲請停止執行，4月17日遭駁回；韓國瑜不服提抗告，最高行政法院於5月7日駁回抗告確定。

最高行政法院指中選會1月20日的決定，非行政處分，不可提訴願，也不可聲請停止執行，針對4月17日的公告才可以，是故，韓陣營更改內容再度於5月11日針對4月17日的中選會的公告提出訴願，台北高等行政法院審理後，5月22日裁定駁回，全案仍可抗告。

面對即將於6月6日舉行的罷免投票，韓國瑜5月15日在臉書首次表態，向群眾說出內心話「任憑風雨、繼續向前」，呼籲支持他的好朋友，那天不投票、不參與任何政治活動，出來監票就好。並表示對高雄未來充滿信心，充滿樂觀，只要我們團結合作，高雄一樣可以蓬勃發展。之後，於5月18日出席高雄市議會進行施政報導時，為請假三個月參選總統，向高雄市民道歉。

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根據中選會資料，近25年來成案的罷免案，包含3件總統罷免案、7件立法委員罷免案、2件鄉鎮市長罷免案、2件村里長罷免案，及將於6月6日舉行投票的直轄市長罷免案。

韓國瑜除了將面對此次的第三屆高雄市長罷免案外，也曾於民國93年與第二屆立委林志嘉、詹裕仁、洪秀柱、魏鏞等人，因贊成核四廠興建遭反核團體提案罷免，因投票率未達門檻，罷免案不成立。

選罷法原規定罷免門檻為「雙二一制」，即投票率須超過選舉人總數二分之一，並且同意票數也須超過有效票數二分之一才能過關，遭質疑門檻過高，剝奪人民罷免權。民國105年11月29日立法院三讀修正選罷法，改為「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」，即可通過罷免。