高市府反罷韓文件曝光 要韓「誠摯道歉」

一份「反罷韓目前面對的困境及推動策略」的高雄市府內部文件昨天被外流，署名為財政局長李樑堅，建議韓到議會備詢要做好準備、展現專業，最好誠摯道歉，還不忘叮嚀韓謹言慎行不要亂開玩笑、亂比喻，有想法要深思熟慮才提出，不要講滿講大徒增困擾。

這份文件提到罷韓團體無所不用其極各種造勢並對市府挑三揀四，塑造被壓迫假象，民進黨立委、地方民代等也都動起來加入罷韓活動，國民黨中央要出手解救卻很難處理，且要處理一旦罷韓成功要提名誰的問題，雖已成立因應罷韓小組但很難使力。

李樑堅昨天說，這是很內部的參考建議文件，只傳給幾個人，被傳出去「太離譜了」。