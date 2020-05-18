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罷韓監票說高市綠議員喊告 民政局長曹桓榮反駁

中央社 / 高雄18日電

罷韓6月6日投票，不滿韓陣營呼籲支持者監票，民進黨籍高雄市議員康裕成今天在議會質詢時向市警局長李永癸告發市長韓國瑜、高市民政局長曹桓榮涉嫌違法，曹桓榮則加以反駁。

康裕成在議會質詢指出，韓國瑜要支持者「不要去投票，去監票就好」，曹桓榮也在Line群組中用「讓站出來的有壓力」，有妨害罷免投票之嫌，違反選罷法。當場向李永癸提出告訴。李永癸表示，會依法辦理。

國民黨高雄市議員邱于軒隨後質詢，反批民進黨在總統大選期間可以組「英眼部隊」，當時法務部次長蔡碧仲可以請選民支持立委候選人蕭美琴，別人就不可以，真是雙重標準；何況曹桓榮引發爭議的Line只是私訊。

曹桓榮答詢表示，這個Line是某週末晚上給朋友的私Line，不是傳給公務機關同仁，也不是用上班時間傳，何來施壓。

邱于軒同時關心後疫情時代經濟振興，韓國瑜指出，只要議會同意，市府擬發放新台幣5億至10億元給市民消費券，刺激高市經濟發展，因防疫列管的業者也將逐步開放，市府致力紓困也會兼顧振興經濟。

邱于軒並質詢副市長陳雄文，如罷韓成功市府會空轉多久，陳雄文表示，罷韓投票過關後，市府團隊須於一週內打包，新的代理市長來接後，恐因忙於三個月內辦理市長補選，而讓市政陷入空轉。

韓國瑜下午赴議會備詢，由於罷韓投票在即，包括民進黨議員邱俊憲批評韓從政沒誠信；陳致中也砲轟韓上任以來不負責任、亂說話、亂開支票，罷韓沒冤枉。藍營議員則回擊綠營製造對立，讓市政空轉全力護韓。

國民黨議員李眉蓁感慨民進黨大搞政治對立，讓高雄這個宜居城市變成對立城市，同黨議員李亞築也抨擊，民進黨檢視市長雙重標準太嚴重。議員陳美雅認為，高雄愛情摩天輪等建設都卡在中央，呼籲中央給資源不要看顏色，要善待高雄。

罷免 韓國瑜 罷韓

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