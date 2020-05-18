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罷韓穩成功？苦苓憂投票率不足 網：創造歷史不容易

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市長韓國瑜日前針對罷免投票發表談話。圖／本報資料照片
高雄市長韓國瑜日前針對罷免投票發表談話。圖／本報資料照片

高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日登場，為我國首次市長罷免投票，挺韓、罷寒團體近日角力不斷，作家苦苓表示，歷來單一對象的選舉投票率均不到4成，高雄人不可認為「罷韓一定會成功」。對此，網友贊同表示，「別樂觀，創造歷史不容易！」

苦苓17日於臉書發文表示，「歷來單一對象的選舉，例如立委補選，投票率從來沒有超過四成，民進黨的得票率也從來沒有超過二成五，我們高雄人憑什麼坐在那裡，就認為罷韓一定會成功呢？」

此文一出即引發討論，網友留言「不容易，有風險，大家別讓其他縣市看笑話，換個真能作為的市長才是高雄之福」、「贊成罷免票沒投入票匣通通不要太樂觀~有可能高雄人經過一年多也習慣韓國瑜的謊話就不投票了」、「高雄要讓人笑，或是讓人尊敬，就看這一役了」、「沒有樂觀的理由啊！還要繼續催票」。

韓國瑜日前也針對罷免事件喊話，他表示，外縣市好朋友6月6日不要來高雄，請你關心韓國瑜就可以，不要付諸行動，來高雄沒有必要會造成更多其他想像空間，高雄市支持韓國瑜好朋友，不要投票，出來監票就好了。

韓表示，所有支持韓國瑜朋友非常清楚，站在那裡被罷免的，有的是被鼓躁出來的，支持韓國瑜的好朋友，我們有信心，不出來投票，高雄市不是改變了？大家仔細觀察。

罷免 韓國瑜 罷韓 苦苓

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