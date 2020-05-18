韓國瑜面對罷免有活路？ 林俊憲貢獻一招「辭職再補選」

高雄市長韓國瑜罷免投票將於6月6日舉行，韓國瑜15日發出一支真情影片，呼籲支持者不要去投票，而這也是韓國瑜首次正面回應罷韓事件。對此，民進黨立委林俊憲在政論節目上表示韓國瑜面對罷免還有一招活路，他指出可以自動請辭後再補選，相較於直接面對罷免，韓聲望會提高，對未來爭取黨主席之位也有幫助。

林俊憲在政論節目「新聞面對面」表示韓國瑜面對罷選的活路就是辭職後再補選，他說「我這個有科學數字啦，如果他接受罷免的考驗，韓國瑜存活機會0，他辭職再補選，過關機率可能有百萬分之一，百萬分之一比0要來得好，總比0大」，林俊憲也提到韓國瑜若被罷免，國民黨可能提不出比韓國瑜更好的人選，因此這個辦法不但救了韓國瑜也救了國民黨。

林俊憲指出過去韓國瑜聽取國民黨內建議，對罷韓採取冷處理，但冷處理期間罷免的支持度仍然持續上升，因此開始採取拆廣告等激化對立的行為，直接採取行動，他表示「韓國瑜打冷戰他不會打，因為那個要裝乖小孩，他演技很差，他習慣亂講話，他動態很大，但是你如果補選不一樣，補選他就是正面迎戰，他可以做他原來的韓國瑜，他可以再搞三山造勢」。

另外，林俊憲也表示若辭職後補選，韓國瑜聲量會提高，有助於他爭取黨主席之位，他說「他有他習慣的作戰方式，所以如果他是辭職再選，要不然你國民黨找誰選，沒有人，再補選又多出幾個月時間，他可以正規軍作戰，就算敗選聲望也會拉高，對他選黨主席也有幫助」。

不過，在場來賓與主持人謝震武聽聞他所說後，笑翻回應「法律上是可以，現實上沒有人會這樣幹」，而林俊憲則表示「這戰略的空間是不一樣，韓國瑜要不要反擊，他的思維會跟我們不一樣」。