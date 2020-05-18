LINE籲不投票 高市民政局長挨批

高雄市長韓國瑜日前拍影片呼籲支持者六月六日不要參加罷免投票，民進黨議員昨指出，高雄市府民政局長曹桓榮透過ＬＩＮＥ籲市民不要投票，還說要讓投票的人「有壓力」，批曹違反行政中立。曹桓榮說，只是安撫支持者，沒有行政不中立問題，目的是盼降低社會衝突。

罷韓團體昨在街頭發放罷韓黃絲帶，對韓出面籲支持者六日不要投票，「Wecare高雄」發起人尹立說，韓的呼籲會造成公務員及外地年輕人不敢投票，因公務員出現在投票所，會被認為要投同意罷免，恐被「點名做記號」，造成投票者困擾及恐懼。

民進黨高雄市議員陳致中、黃文益曝光一則曹桓榮的ＬＩＮＥ訊息截圖，有里長收到，曹桓榮寫道：「不投票，但是一定要監票。讓站出來的人有壓力，站出來去投票就是要罷韓。」陳致中批曹濫用行政權、違反行政中立，是想讓去投票的人被標籤化。

黃文益說，曹的做法不但讓里長感到壓力，連三民公園有些中低收入戶也說不敢去投票了，因為中低收入戶資格每年要被民政局考核一次，怕去投票後會被做記號刁難。