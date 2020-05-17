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綠資深黨員羅兆洪挺韓變罷韓 陪邱議瑩發黃絲帶

中央社 / 高雄17日電

配合即將登場的6月6日罷韓投票，民進黨立委邱議瑩今天在旗山老街發放罷免黃絲帶，除民眾踴躍索取，陪同的還有過去倒戈挺韓的民進黨資深黨員羅兆洪，因現身受到注目。

民國107年九合一選舉倒戈挺韓的羅兆洪下午陪同邱議瑩在旗山老街發放罷韓黃絲帶，他接受中央社記者電話採訪表示，無法認同市長韓國瑜規避議會監督，不尊重民主制度，所以陪同邱議瑩發放「0606光復高雄、天佑台灣」罷免黃絲帶。被問到曾倒戈挺韓，如今發放罷韓黃絲帶，他說行動已經證明，不願再多說。

高雄市要在6月6日舉辦罷韓投票，公民團體把握週末假日宣傳罷韓行動，民進黨立委及市議員也響應「百大路口人體看板」行動，輪流在各大路口或人潮多的地方發放黃絲帶並宣傳「666投票罷」行動。

邱議瑩在臉書Facebook發文，「今年最流行的配件莫過於『罷韓黃絲帶』！感謝大家熱烈領取，6月6日大家一起罷起來！」

今天發放黃絲帶的地方還有市議員高閔琳在燕巢區、市議員陳明澤在湖內區、市議員張勝富在大社區等地。

台灣基進表示，今天是韓國瑜喊出「Yes, I do.」宣布參選總統1週年，下午也在高雄黨部發放「投票罷Yes, I do.」貼紙，民眾熱烈索取。

罷免 韓國瑜 罷韓

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