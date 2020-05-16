新聞眼／攤牌！蓋牌？ 韓國瑜「雙不」效應難料

罷韓案進入最後攤牌期，高雄市長韓國瑜昨晚在臉書呼籲高雄市支持者：「不投票、不參與任何政治活動」，看似淡化罷韓攻勢，卻也可能更激化罷韓團體。韓國瑜緊急發出「雙不」穿雲箭，正反效應難料。

去年韓國瑜起心動念要參選總統時，黨內就不少人曾提出警告，參選總統正當性不足恐遭罷免，民進黨更盤算「三輸」，讓國民黨輸掉總統大選、輸掉高雄立委，更罷免掉高雄市長。經過二○二○總統、立委選戰，藍綠都在拚戰最後關頭。

回歸市政後的韓國瑜，雖言行變得低調，重新爭取高雄市民支持，特別是在防疫期間企圖讓罷免案降溫，但韓陣營先是兩度對罷免案向法院聲請停止執行，過程中又大動作接下國民黨指定中常委一職，讓外界摸不著頭緒，既要冷處理罷韓、又站上黨中央政治權位，被質疑戰略模糊。

罷韓攻勢一波接一波，韓國瑜即將在高雄市議會面對綠營議員的質詢砲火，更有民調指出罷韓過關機率高升，罷韓團體信心高漲「六月六日堅定罷韓」。原本定調五二○之後再對罷韓表態，韓國瑜昨天卻提前公開呼籲支持者六月六日不投票，罷韓危機不言可喻。

韓國瑜曾在總統大選呼籲支持者對民調不表態，被解讀是將選情「蓋牌」，這一次再呼籲支持者不要投票，被視為再度逆向出擊。不過，解鈴還需繫鈴人，罷免案能否降溫不在於韓粉是否上街頭，韓國瑜才是關鍵人物。