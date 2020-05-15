高雄市長罷免案 警政署加強蒐集預警性情資
警政署今天指出，對於高雄市長罷免案，已要求高雄市警察局比照各種選舉，依行政中立原則，加強蒐集預警性情資，並做好治安維護工作，讓選務順遂進行，直至開票結束。
蘋果日報報導，警界高層陸續收到相關情資及照片，指挺韓團體因憂心投票結果，正意圖反制，想技術干擾罷韓投票；此外，竹聯幫日前在台北市某餐廳舉辦餐會，中華統一促進黨總裁、竹聯幫前大老「白狼」張安樂也受邀參加。
警方表示，有掌握竹聯幫舉辦餐會訊息，但餐會內是否討論要技術干擾罷韓投票，無法確認。
警政署表示，對於高雄市長罷免案，已要求高雄市警察局比照各種選舉，依行政中立原則，加強蒐集預警性情資反映，並做好治安維護工作，讓選務順遂進行，直至開票結束。
警政署指出，會堅守行政中立及嚴正執法的立場，除實施各種淨化治安作為，確保治安平穩外，也呼籲民眾以理性、和平方式，表達意見。
高雄市政府警察局長李永癸今天表示，警方將比照歷屆選舉，結合檢調做好這次選舉維安；對外力干擾罷韓傳聞，也會加強情蒐提前部署加以防範。
中央選舉委員會4月17日公告罷免高雄市長韓國瑜案成案，將於6月6日投票。高雄地檢署4月20日成立「罷免投票查察賄選與防制暴力執行小組」展開罷韓查賄及維安工作，橋頭地檢署4月下旬也成立因應小組，對應轄內各警分局，處理轄內賄選及選舉暴力案件。
「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜案，3月9日送交40萬份罷免二階連署書到高雄市選委會；中選會4月17日宣布審查通過，罷免投票將在6月6日舉行。
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