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名嘴再批王婉諭「消費小燈泡」：拿掉衣服上這五個字！

聯合新聞網 / 綜合報導
李來希事件後，有人針對王婉諭制服上的這五字作文章。記者胡瑞玲／攝影
李來希事件後，有人針對王婉諭制服上的這五字作文章。記者胡瑞玲／攝影

全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨(13)日高調嗆時代力量立委王婉諭的事件，引發各界撻伐，國民黨今(14)日火速開除黨籍以示警惕，連高雄市長韓國瑜都十分震怒，但名嘴羅友志卻提出不一樣的看法，直指立委王婉諭應該先拿掉時力制服上「小燈泡媽媽」的五個字。

四年前（2016)三月發生的小燈泡社會事件，震驚台灣及社會各界。小燈泡的母親王婉諭在事件沉寂後參與立法委員選舉，並加入時力，從宣傳的制服開始，始終在斗大的名字上方清楚可見印著「小燈泡媽媽」的五個字。羅友志認為，似有「消費小燈泡」之嫌，他認為應該將「小燈泡媽媽這五個字，從時代力量制服的胸口拿掉！」

羅友志舉新北市長侯友宜、洪慈庸為例，稱他們都沒在宣傳品上印有「洪仲丘姐姐」或其他親人名字的字樣，羅認為，若王婉諭要從政，「請用本姓本名，孩子的靈魂，請讓她安息....」文末並tag「政治不該玷污純潔的天使」、「這樣制服我認為是消費小燈泡」。

該起「李來希事件」造成社會輿論聲量極高，PTT上網友針對羅友志的發言看法兩極，有人認為羅友志無理，因為王婉諭永遠都是小燈泡的媽媽，「她就真的是小燈泡媽媽，你是用什麼身分叫她拿掉？」、「要不要乾脆說小燈泡沒有媽媽算了？」、「她就是小燈泡媽媽這是事實，連事實都想扭曲才是王八蛋。」

但也有人認為，王在參選時對此議題即解釋了不少遍，還有人認為，是李來希哪壺不開提哪壺，自己「先提的，你怪她消費？」網友認為，不是王要一直提，是大家一直沒忘記，頻在她的傷口上灑鹽。有些人認為，以王婉諭的學經歷，當立委還是很有資格的，選上後也看她很認真地在問政，並沒有對不起誰。

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