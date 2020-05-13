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公民罷韓投影看板2.0 拿韓國瑜26年前講話回擊

中央社 / 高雄13日電
公民團體Wecare高雄13日晚間在一棟大樓外牆，投影高雄市長韓國瑜1994年間發表對於罷免的看法影片，盼韓國瑜實踐自己的言論，也呼籲市民6月6日踴躍參與罷韓投票。圖／Wecare高雄提供
公民團體Wecare高雄13日晚間在一棟大樓外牆，投影高雄市長韓國瑜1994年間發表對於罷免的看法影片，盼韓國瑜實踐自己的言論，也呼籲市民6月6日踴躍參與罷韓投票。圖／Wecare高雄提供

公民團體「Wecare高雄」今晚在看板遭拆除的中山、青年路口進行動態有聲投影，播放韓國瑜在1994年的一段影像提及「給選民的政治支票無法兌現，那你罷免他我們都沒有話講」。

這項「今晚全民一起看電視」文宣造勢，「Wecare高雄」表示，今晚推出的投影看板2.0，上映的是韓國瑜主演的回到未來。這段26年前錄的影片，其實是「1994年的韓國瑜提醒2020年韓國瑜的一句話」。

影片中，韓國瑜說：「政治人物本身道德上、操守上出了問題，或者在競選期間跟選民開了政治支票沒有兌現，你罷免他，我們都沒有話講。」

「Wecare高雄」新聞稿質疑這26年來，韓國瑜究竟做了什麼？閨蜜政治、團購豪宅、農舍違建、牌桌密友、違背承諾、滿口粗話、歧視言論、荒謬政見…，韓國瑜完全用自己的行為，印證了26年前他親口的發言。

「Wecare高雄」發起人尹立指出，高雄人罷免韓國瑜，高雄人是在寫歷史，寫下台灣民主發展史新的一頁，也將讓全世界看到台灣民主政治新的里程碑。罷韓成功後，以後的政治人物，絕對不敢再背棄選民，而會戰戰兢兢地為民服務。

尹立說，台灣的政治，並不會因為罷韓成功，變得像國民黨講得動蕩不安，因為，台灣的民主是台灣人犧牲自我換來的，不像國民黨和韓國瑜一樣如此不堪。

高雄市街頭懸掛的5面罷韓廣告看板，日前遭市府以「不合法」為由陸續拆除，罷韓團體發揮創意，在掛看板的中山、青年路口大樓外牆，以投影方式秀出「拆不掉」的罷韓廣告，內容呈現堅定罷韓、0606去投票等字樣。

罷免 韓國瑜 罷韓

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