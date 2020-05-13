高市議員質詢時間限縮10分鐘 黃捷：越護航越要罷韓

高市議會再限縮議員對市長施政報告質詢時間至10分鐘，時代力量議員黃捷批評，這是國民黨慣用護航方式，「越護航越要罷」。民進黨團幹事長陳致中則打算明天重新討論拚翻案。

陳致中指出，程序委員會討論的日程表明天還要經大會確認，希望重新討論，黨團盼能翻案，維持過去議員質詢的15分鐘。

高雄市議會再限縮黨團針對市長韓國瑜施政報告聯合質詢時間，從過去的30分鐘縮減為10分鐘，議員質詢時間則從15分鐘減為10分鐘。副議長陸淑美今天表示，議會在5月1日的程序委員會中，有經過黨團協商。

她表示，議員質詢時間縮減為10分鐘，是要讓扣除正、副議長後的64名議員都能質詢到韓國瑜，是基於公平性，且因上次大會有很多議員受限時間不足，無法質詢。

對此，民進黨市議員康裕成、邱俊憲、簡煥宗、時力黃捷等都在臉書發聲，批評國民黨護航。

黃捷批評，「質詢時間彷彿驚喜包」，上會期議會搞了一個時間到，準時下班的抽籤質詢，這次又破天荒自砍議員質詢時間。

她也呼籲，「護韓團體請放韓國瑜自由」，放話要和韓國瑜「直球對決」；簡煥宗也貼文奉勸「國瑜黨議員」要和高雄市民直球對決，就應該在議會接受民意代表的監督，「愛他，就讓他試著成長，不要害他。」

高雄市議會發布聲明指出，基於公平保障議員質詢權，程序委員會同意這次定期大會市長施政報告與質詢議程，每名議員發言10分鐘；再者，議員質詢10分鐘是由前議長康裕成在第2屆第1次定期大會裁示，創下先例，希望不要有「昨是今非」的偏頗立場，扭曲議會保障議員質詢權的原意。

高市新聞局長鄭照新表示，議員質詢時間屬議會自主，韓國瑜已做好向議會報告的準備，盼質詢過程的焦點放在防疫紓困和振興經濟，勿陷於政治口水戰，也不是烏賊戰的延續。