快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

高市議員質詢時間限縮10分鐘 黃捷：越護航越要罷韓

中央社 / 高雄13日電

高市議會再限縮議員對市長施政報告質詢時間至10分鐘，時代力量議員黃捷批評，這是國民黨慣用護航方式，「越護航越要罷」。民進黨團幹事長陳致中則打算明天重新討論拚翻案。

陳致中指出，程序委員會討論的日程表明天還要經大會確認，希望重新討論，黨團盼能翻案，維持過去議員質詢的15分鐘。

高雄市議會再限縮黨團針對市長韓國瑜施政報告聯合質詢時間，從過去的30分鐘縮減為10分鐘，議員質詢時間則從15分鐘減為10分鐘。副議長陸淑美今天表示，議會在5月1日的程序委員會中，有經過黨團協商。

她表示，議員質詢時間縮減為10分鐘，是要讓扣除正、副議長後的64名議員都能質詢到韓國瑜，是基於公平性，且因上次大會有很多議員受限時間不足，無法質詢。

對此，民進黨市議員康裕成、邱俊憲、簡煥宗、時力黃捷等都在臉書發聲，批評國民黨護航。

黃捷批評，「質詢時間彷彿驚喜包」，上會期議會搞了一個時間到，準時下班的抽籤質詢，這次又破天荒自砍議員質詢時間。

她也呼籲，「護韓團體請放韓國瑜自由」，放話要和韓國瑜「直球對決」；簡煥宗也貼文奉勸「國瑜黨議員」要和高雄市民直球對決，就應該在議會接受民意代表的監督，「愛他，就讓他試著成長，不要害他。」

高雄市議會發布聲明指出，基於公平保障議員質詢權，程序委員會同意這次定期大會市長施政報告與質詢議程，每名議員發言10分鐘；再者，議員質詢10分鐘是由前議長康裕成在第2屆第1次定期大會裁示，創下先例，希望不要有「昨是今非」的偏頗立場，扭曲議會保障議員質詢權的原意。

高市新聞局長鄭照新表示，議員質詢時間屬議會自主，韓國瑜已做好向議會報告的準備，盼質詢過程的焦點放在防疫紓困和振興經濟，勿陷於政治口水戰，也不是烏賊戰的延續。

罷免 韓國瑜 罷韓

延伸閱讀

針對李來希批評王婉諭 韓國瑜：絕對不能容忍這種言論

韓國瑜：經濟冷冰冰 將投入5千萬元刺激買氣

控韓國瑜曾進少觀所挨告 劉一德籲趁罷免案查清

國民黨救韓國瑜？ 王世堅：泥菩薩過江

相關新聞

李來希消費小燈泡母女爭議 國民黨：不排除開除黨籍

時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭表態支持罷免高雄市長韓國瑜，卻遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書批評，踩著自己女兒的...

針對李來希批評王婉諭 韓國瑜：絕對不能容忍這種言論

全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書發文批評「小燈泡」母親王婉諭（時代力量不分區立委）支持罷免高雄市長韓國瑜，並用「小...

一句「小燈泡頭顱被踢到高雄」惹議 李來希：我不是要消費死者

時代力量立委王婉諭表態支持罷免高雄市長韓國瑜，全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書上說「小燈泡的頭顱被媽媽踢到高雄」引...

就怕掀起傷痛 她說出「小燈泡媽媽」王婉諭有多堅強

時代力量立委王婉諭表態支持罷免高雄市長韓國瑜，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書上說「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢...

李來希拿小燈泡做文章 李彥秀：生為人就向社會道歉

時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭表態支持罷免韓國瑜，卻遭全國全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書批評王忘了初衷，踩著自己...

江啟臣中常會首談罷韓：黨中央與韓不會被民進黨分化

距離罷免高雄市長韓國瑜的投票不到一個月，國民黨近日成立因應小組全力救韓。黨主席江啟臣今天首度在中常會談及此議題，他批評民...

李來希轟小燈泡媽挺罷韓 王婉諭：滿滿的悲傷與憤怒

針對小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭日前表態「支持罷免韓國瑜」，全國公務人員協會榮譽理事長李來希今在臉書發文批評，「小燈泡...

網傳「罷韓選票印2倍」 中選會今駁斥喊究責

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票。近日網路流傳「選票印兩倍，讓人民假投票」言論，中選會今發布新聞稿嚴正駁斥，指這是有人惡...

國民黨救韓國瑜？ 王世堅：泥菩薩過江

公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，6月6日投票。民進黨議員王世堅今天在臉書表示，國民黨想幫韓國瑜，那是「背著骨灰罈還要...

罷韓當前 羅智強請藍綠深思：抱頭不鼠竄、趕盡莫殺絕

罷韓投票將在6月6日登場，國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強今在臉書指出，他的一位友人給朝野二大黨一句衷心的勸言...

罷韓票所18%變動 尹立：落實宣導

高雄市選委會前天公布6月6日罷免投票的1823個投開票所地點，社群Wecare高雄發起人尹立昨天表示，全市有330個投開票所地點變動，比率高達18%，要求投開票所異動的區公所和里長，應落實宣導。高雄市選委會總幹事袁德明表示，中央選委會將協助設立網路查詢系統；至於投開票所的變動，是因為疫情場地商借不易所致。

因應6月6日挑戰 江啟臣：一起面對

罷免高雄市長韓國瑜投票日倒數，國民黨內憂心後續因應作為，甚至點名前現任主席朱立倫、江啟臣備戰。江昨受訪表示，包含「6月6日高雄的事情」很多事一定有因應，有些不便對外講。

熱門新聞

傳顏清標肝臟數值異常要換肝住院 兒子將捐肝救父

圖表看疫情／白宮內部報告打臉川普 佛奇稱美死亡數可能高於統計

沒變過心！高雄這一區對韓國瑜最友善 逾5成選民力挺他

針對李來希批評王婉諭 韓國瑜：絕對不能容忍這種言論

【重磅快評】潘文忠拿官威挺招名威 果然發發驚人

顏清標二兒顏仁賢捐肝救父 小夫妻高顏值作風低調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。