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傳社維法辦罷韓 高市警：洗地板無違序未送辦

中央社 / 高雄12日電
台灣基進日前到高雄市政府四維行政中心前的人行道「洗地板」，讓罷韓宣傳字樣留在地上。 圖／翻攝台灣基進直播畫面
台灣基進日前到高雄市政府四維行政中心前的人行道「洗地板」，讓罷韓宣傳字樣留在地上。 圖／翻攝台灣基進直播畫面

罷韓」文宣一波波，包括擬高壓水槍在路面噴出「666投票罷」等字樣。高雄市議員黃捷不滿「社維法辦罷韓」，批評市府小動作頻頻。市警局則回應「洗地板」沒有違序未送辦。

高雄市第3屆市長罷免案將於6月6日舉行投票，對於罷韓團體以高壓水槍在路面噴出「666投票罷」字樣，黃捷fb貼文指「國瑜機器又動、社維法辦罷韓」，貼文附上警方偵查隊以簡訊指導新型態聚眾活動現場處理方式，提示以社會秩序維護法64、72條，供現場處置人員遵循。她也質疑這兩項條文真能辦得成？

針對時代力量市議員黃捷fb貼文，高市府新聞局長鄭照新於市政活動後接受聯訪，盼說明情資來源及證據，勿以質詢豁免權成為謠言的幫兇。另外，高雄市政府警察局保安科指出，「洗地板」未違序，警方沒有要移送人員法辦。

為反制高市府接連拆除罷韓廣告物，罷團繼在牆面投影罷韓廣告、高壓水柱洗地板拓出罷韓宣傳，今天再出招，在博愛一路、十全路口升起天空版罷韓氣球廣告。台灣基進新聞部副主任張博洋說，升罷韓氣球是要讓罷韓聲音飛高高，事先已詢問過廠商相關法源及過去案例，籲市府勿再選擇性執法打壓。

至於罷韓氣球是否觸法，工務局建築管理處及環保局互指對方為主管機關。建管處以氣球為「懸掛式廣告」屬環保局業管；環保局則以「懸掛」認定是從上往下吊掛，如廣告物吊掛建築上是建管處業管，吊掛在道路屬工務局業務，掛於路燈上環保局負責。不過，兩個局處都以「高雄市廣告物管理自治條例」無針對升空氣球等廣告物規範，目前沒有罰則。

公民團體路口大型罷韓看板被拆之後，印製罷韓布條供民眾索取，統計1日至今已被索取600條，市區及住宅可見民眾陽台及門窗拉起「666投票罷」的紅布條。

罷免 韓國瑜 罷韓

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