聽新聞
test
0:00 / 0:00
沒變過心！高雄這一區對韓國瑜最友善 逾5成選民力挺他
高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，昨（11）日有媒體公布罷韓最新民調，有逾5成受訪選民表示會去投票，在高雄市38個行政區中支持罷免的票數換算下來，將會超過罷免門檻，不過從這份民調中發現高雄有一個區卻是最力挺韓國瑜的，會去投票罷韓的比例僅19％，而且從2018年高雄市長選舉至今，對韓國瑜是最友善的一個區。
《蘋果新聞網》委託台灣指標公司所做的最新民調顯示，在高雄市38個行政區中有高達50.2％的選民表示一定會去投票，當中會投同意罷免的比例為37.3％，不同意罷免的則為10.4％。
律師出身的資深媒體人謝震武在《新聞面對面》節目拿出這份民調表示，各選區的選民對於韓國瑜的施政不滿意度都超過5成，但唯獨鼓山、旗津、鹽埕的「第六選區」對韓國瑜的施政不滿意度則為35.6％，是所有選區裡對韓國瑜最友善的一區。
從數據可看到2018年高雄市長選舉中，韓國瑜在每個選區的得票率都超過5成；到了2020總統大選時，各選區的得票率都有3成左右，「第六選區」也有35.82％的人投給韓國瑜，在所有選區當中比例算滿高的，然而這次的施政不滿意度調查，只有第六選區是全高雄最低的，這3地選民表示「一定會去投票」的比例也相當低，只有19％，由此可見「第六選區」最力挺韓國瑜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言