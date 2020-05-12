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上百面挺韓公車站牌廣告「幕後發起人」是她！曝集資瞬間達標
高雄市罷韓投票在即，近日罷韓團體積極宣傳，呼籲民眾6月6日一定要出來投票。不過，自本月初開始，有民眾就發現高雄市內多達400面公車站牌的看板上，出現市民「實名刊登」的挺韓廣告。消息傳出後，有人就質疑，這些廣告的刊登資金來源為何？而號召此活動的幕後發起人「鋼鐵韓家軍」雷郁媚日前也現身說明，表示自己雖資金不足，仍想柔性挺韓，因此才集資認購便宜的公車站牌廣告，沒想到竟獲得熱烈迴響。
根據《中時電子報》報導，從事房屋仲介業的韓家軍雷郁媚，因不滿罷韓團體聲勢浩大，與一群好友決定發動柔性挺韓的活動。惟資金不足，因此他們才選擇號召挺韓的市民，以實名制的方式認購高雄市的公車站牌廣告。不料消息才剛在群組公布便引發熱烈迴響，多達400面的廣告迅速被民眾認購一空。雷郁媚更強調，此為向業者簽約購買的合法廣告，與罷韓團體的不同。
臉書社團「高雄點Kaohsiung」也在臉書曝光多張挺韓的站牌廣告，從照片中可以看見，有多位市民大方秀出自己與家人的照片、姓名，以「堅持改革，我支持清廉好市長韓國瑜」為標語，表達自己支持韓國瑜的想法，引發網友熱議。
面對外界高漲的罷韓聲浪，韓國瑜本人似乎沒有太大的影響，仍勤跑行程。昨（11）日他也主持第20次防疫會議，宣布高雄市各場館將自6月起分三階段解封。
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