藍反罷韓小組 今南下與韓國瑜商討對策

罷韓投票倒數，國民黨反罷韓小組今南下與韓國瑜商討對策。 圖／聯合報系資料照片

六月六日罷韓投票倒數，國民黨中央成立反罷韓因應小組，今將南下與高雄市長韓國瑜會面商討對策。高雄市黨部主委莊啟旺表示，全黨是生命共同體，黨中央和地方黨部分進合擊，藍營這時一定會團結，「團結不一定能贏，不團結一定輸」。

除了黨中央、韓市府團隊積極因應罷韓，挺韓人士也在各社群號召「全民監票，守護高雄」，在六月六日投開票日尋找各投開票所監票義工。

對於民進黨主席卓榮泰要求國民黨與民進黨一樣，不介入罷韓投票，藍營諷刺民進黨就是自己帶頭炒熱罷韓，刻意製造政黨對決，根本是「雙標黨」無誤。國民黨政策會執行長林為洲也說，如果五十七萬票就能否決八十九萬票當選的韓國瑜，未來恐怕將造成政壇動盪，留下不良示範，必須檢討選罷法。

昨天是母親節，韓國瑜沒有公開行程，據了解，韓昨抽空陪妻子李佳芬及母親過節，享受天倫。韓也在臉書寫到，因為工作關係，很難得與媽媽好好吃頓飯，珍惜可以陪老人家相聚的時光。

「We care高雄」、台灣基進等罷韓團體昨再上街發放罷韓黃絲帶，台灣基進台中市立委陳柏惟也返鄉參加，為罷韓催票。

為反制罷韓，國民黨中央成立反罷韓因應小組，黨主席江啟臣親自坐鎮指揮，協助化解罷韓危機。小組召集人、黨祕書長李乾龍今將南下與韓國瑜會面商討對策，江啟臣、台南市議員謝龍介等人也在高雄錄節目，結束後也會一起與韓碰面。親韓人士表示，江啟臣今主要是因錄製沈玉琳節目「謝謝琳來了」，到高雄介紹美食等，是很早就約好的節目行程，今主要和韓談因應罷免對策的人是李乾龍。

國民黨組發會主委葉壽山近期也幾乎常駐高雄，被認為旨在協助韓挺過高雄保衛戰這一難關。葉壽山昨坦言約有一半時間待在高雄，但他強調是代表黨中央協助地方處理防疫、紓困等問題，也作為中央與地方的橋梁，協助中央與基層更加融合、接地氣。

黨中央近期從旁窮盡資源協助韓，據了解，江、李多次南下與韓會面，韓四月中赴不分區立委林文瑞家中與立法院前院長王金平吃飯，也是為了罷韓事宜。