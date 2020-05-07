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韓國瑜停止罷免抗告被駁回 王淺秋：律師評估中

中央社 / 高雄7日電
前高市府新聞局長王淺秋。 圖／聯合報系資料照片
前高市府新聞局長王淺秋。 圖／聯合報系資料照片

高雄市長韓國瑜認為罷韓案偷跑，聲請停止執行經一審被駁回再提抗告，二審法院今天駁回抗告確定。韓國瑜要如何因應，前高市府新聞局長王淺秋表示，律師評估中。

公民團體於去年12月26日提案罷韓，中選委員會於今年1月20日發出「中選務字第1093150038函」，以罷韓領銜人陳冠榮為「高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案」所提出的提議人名冊，經查對已達法定提議人數，函告領取連署人名冊格式，續行連署罷免等相關程序。

台北高等行政法院認為，沒有急迫到非得跳過訴願先行程序，而立即為暫時性保護措施必要性，4月17日裁定聲請駁回。韓國瑜不服，提起抗告。

最高行政法院指出，韓國瑜聲請停止「中選務字第1093150038函」及聲請定暫時狀態的假處分應予以駁回。韓國瑜提起抗告請求廢棄原裁定為無理由，因此駁回抗告，全案確定。

韓國瑜提抗告再被駁回，針對最高行政法院的認定，韓國瑜要如何因應，前高市府新聞局長王淺秋代表韓陣營表示，律師還在評估中。

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