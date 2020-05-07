聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓國瑜停止罷免抗告被駁回 王淺秋：律師評估中
高雄市長韓國瑜認為罷韓案偷跑，聲請停止執行經一審被駁回再提抗告，二審法院今天駁回抗告確定。韓國瑜要如何因應，前高市府新聞局長王淺秋表示，律師評估中。
公民團體於去年12月26日提案罷韓，中選委員會於今年1月20日發出「中選務字第1093150038函」，以罷韓領銜人陳冠榮為「高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案」所提出的提議人名冊，經查對已達法定提議人數，函告領取連署人名冊格式，續行連署罷免等相關程序。
台北高等行政法院認為，沒有急迫到非得跳過訴願先行程序，而立即為暫時性保護措施必要性，4月17日裁定聲請駁回。韓國瑜不服，提起抗告。
最高行政法院指出，韓國瑜聲請停止「中選務字第1093150038函」及聲請定暫時狀態的假處分應予以駁回。韓國瑜提起抗告請求廢棄原裁定為無理由，因此駁回抗告，全案確定。
韓國瑜提抗告再被駁回，針對最高行政法院的認定，韓國瑜要如何因應，前高市府新聞局長王淺秋代表韓陣營表示，律師還在評估中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言