「韓國瑜犯了什麼錯？」趙少康曝罷韓團體全為3個字

距離6月6日的高雄市長韓國瑜罷免投票僅剩不到1個月的時間，罷韓、挺韓兩方陣營近期不斷交鋒，先前對於罷韓案態度曖昧的民進黨，昨（6日）通過成立「0606高雄市民意觀察小組」，呼籲全體高雄市民踴躍投票；高雄白派則證實韓國瑜、王金平將在雲林二度聚首，王金平則表示將在適當時機表態。對於如火如荼的罷韓案，資深媒體人趙少康忍不住大喊「韓國瑜到底犯了什麼錯」？

趙少康在YouTube頻道「觀點」表示，韓國瑜當選高雄市長一年多來，「到底犯了什麼錯」？期間雖然請假跑去選總統，但趙少康表示任期間選總統是韓國瑜的權利，並沒有犯法，頂多是韓的個人政治判斷問題。此外，趙表示，韓國瑜就任至今已完成547條、394萬平方公尺的重要道路改善，任內確實有在做事。趙還提到，包括李四川、葉匡時和陳雄文等人都是十分努力又能幹的副市長，辛苦努力成果不該被抹滅。

韓國瑜就任至今拿得出道路改善的政績，李四川、葉匡時等都是十分能幹的人才，趙少康指出民主社會本就有定期選舉，除非政治人物犯下重大錯誤才須提罷免案，趙表示以政績、用人來看韓國瑜並沒有犯下太大錯誤，他認為整起罷免案就是打壓韓國瑜。

最後趙少康提到是否要罷免韓國瑜是民眾的權利，但整起罷韓行動就是因為「不甘願」，不甘願在2018年九合一選舉拱手讓出高雄，因此當2020總統選舉蔡英文大勝、氛圍轉變後，就要將1年多前丟失的高雄拿回來。