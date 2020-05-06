表態？韓粉沒像2年前那麼激情了

高雄市長韓國瑜罷免案距離投票剩一個月，「韓粉」這次不像兩年前選舉時那麼激情，但仍在運作，希望能催出反對罷免者投票，國民黨立委吳斯懷說，退伍軍人團體全力支持韓國瑜繼續擔任市長，團體積極動員，呼籲有投票權的親朋好友都要表態，投下反對票。

國民黨立委葉毓蘭說，之前市長選舉和總統選舉時，很多韓粉表達對韓國瑜的支持，大選之後有人做了一些檢討，認為當時可能因為支持者「太表態」，讓當事人對實際情況的掌握估計失去準頭，且這次是市長罷免案，是高雄人的事情，要讓他們來決定。

國民黨黨務高層說，韓粉其實很可愛，都會透過群組宣洩對罷韓案的不滿，但也會相互提醒要克制，若有人情緒太激動，就會有人提醒他要冷靜，現在防疫最重要，大家要一致支持韓國瑜在防疫工作上的熱度，把市政、健康的安全防護做好，就是對韓國瑜的支持。

吳斯懷說，退伍軍人團體全力挺韓，黃復興黨部也全力動員，聯繫戶籍在高雄的親朋好友全力支持，而中選會主委李進勇最近的「剁頭說」，這是霸凌近乎脅迫的方式，要大家重新選擇的說法也是幾乎明示要大家反韓，都激起團體的不滿，雖然沒有在檯面上表態，但都大力鼓吹一定要去投票。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希說，現在因為疫情期間，協會沒有動員，他呼籲民進黨不要搞政治鬥爭，防疫優先，應該要放下心中仇恨，避免對立，讓韓國瑜好好經營市政，他說「我不相信你把韓國瑜拉下來再找一個人去會更好」。