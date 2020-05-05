不借場地威脅懲處？ 李進勇：別掉坑！

中選會對地方機關語帶威脅？中選會主委李進勇5日說明韓國瑜罷免案時表示，1,823個投開票所的目標「使命必達」。被問到若不借場地可能被懲處的傳言，李進勇語帶玄機說，「有個坑洞在那邊，不好看他掉下去」，被媒體追問卻說「已經講得很清楚了」，此語也被質疑是否不公正。

1,823目標不變

「目前已完成洽借1,313個，洽借比率達72%。」李進勇表示，預估需要動員2萬名工作人員，目前招募比率已達80%。中選會遵照疫情中心相關指引，自2月開始已舉辦30場以上公職人員補選，因累積相當多防疫經驗，提醒民眾進投票所要戴口罩，保持社交距離排隊，但居家隔離檢疫的民眾不得投票或參觀開票。

「1,823這個數目是不會改變的，跟霸不霸氣無關。」李進勇指出，還有510個開投票所的缺口，對選務工作是很大的困擾，包括人員的招募與訓練，選舉人名冊的編造，通知單的派送，選舉公報的印製等，都很重要，為了避免日後的困難，選務工作仍請高雄市政府相關局處、區公所及戶政事務所等配合協助。

跳坑比喻語帶玄機

關於備援計畫，李進勇說，會繼續盤點請各區公所全力配合，看哪些中央所屬機構跟國立學校能提供使用；也公開向高雄市民間徵借場地，會公布徵借計畫，有專門電話、專人處理；並且不排除在可使用的空間搭帳棚作為投開票所使用，希望即日起到在5月9日前達成1,823的目標，希望大家能支持並相信中選會。

記者問到，高雄市藥師職業公會曾抗議，不該由學校承擔不借場地被懲處的責任。李進勇說，對於同僚有愛心非常重要，怎麼表現出愛心？在旁邊有個坑有個洞，要跟他講「你不要跳下去」。媒體表示聽不懂，李又說，同仁盡到職責很重要，自身安全也非常重要，希望所有同仁都能在安全的環境下克盡職責完成任務。

針對李進勇答問時提到「選務國家隊已經成立」，被媒體質疑選務機關不公正，李進勇說，「我聽不懂捏！選務就是一個團隊，不是第三者，這跟中立有什麼瓜葛呢？（笑三聲）」另有媒體提到有議員把他比喻為「罷韓指揮官」李進勇說，罷免是由高雄市民決定，中選會是獨立中立的機關，「我沒有權利要怎麼罷免他？」

李進勇比喻說，挖一個坑洞站在旁邊看他掉下去，這樣是不好的，還說，「我想我講這樣大家都聽得懂。」（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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