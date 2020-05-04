冷眼集／罷韓 民進黨陷在尷尬的距離

「罷韓」投票將於6月6日登場，民進黨最近卻陷入進退兩難的矛盾局面。黨內各派系雖然對可能發生的高雄市長補選磨刀霍霍，另有一群聲音卻說要將高雄市長罷免交給高雄人決定，希望將罷免運動堆出高度。沒想到大部分黨公職對罷韓的宣傳三天打魚、兩天曬網，表現得非常有「自制力」，這個現象反讓黨內高層開始急了。

民進黨到底在罷韓運動應該扮演什麼角色，從今年總統大選開始就激發不少火花。當時公民團體發起罷韓遊行，民進黨部分民意代表也派了「義工」支援，但為了讓運動保持「低度政黨色彩」，民進黨公職都保持距離，就怕不小心將罷韓染綠。因此許多立委候選人被告誡參加遊行不可穿著競選背心，還有人為了「低度參與」只站在路口向民眾揮手。

不過民進黨的低調只顯得自己很矛盾，尤其刻意避免讓罷韓形成藍綠對決，反而將舞台讓給其他小黨，等到苗頭不對又試圖積極表現，不願被搶功勞，一直處於理想與現實的拉扯；再加上民進黨將舉行黨職改選，罷韓也成了高雄市黨部主委競爭最重要的議題，事到如今也證明，罷韓終究很難抹去政黨色彩，甚至更讓人看見派系著力的痕跡。

更尷尬的是5月20日即將到來，蔡英文總統將重新兼任黨主席，黨內準備大換血，包括民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉及大部分一級主管都即將離任，中央黨部早已進入看守狀態，動彈不得。雖然卓榮泰日前已經聲明，黨不會介入罷韓投票，也呼籲國民黨不要介入「反罷韓」，此說法與府院都有默契，但最近高雄市長韓國瑜陣營漸漸開始反攻，採取積極作為，反讓民進黨內憂心「反罷韓」氣勢升高。

自從去年總統大選開打，民進黨始終為了是否主導罷韓引發兩種路線辯論。一派的人認為應讓「罷韓」運動發揮超然的精神，將功勞歸給高雄市民，但另一派人卻認為，罷免要成功必須達58萬票同意，門檻不低，沒有政黨的力量該如何動員？民進黨希望研商出不搶鋒頭又能協助公民團體的對策，但一直找不到平衡點，想介入又不能說的太坦白，結果形成與罷韓最尷尬的距離。