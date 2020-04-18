韓國瑜罷免投票／挺韓組事務所 罷韓街頭宣傳

中選會已宣布高雄市長韓國瑜罷免案投票日定在6月6日，挺韓的市民茅中威等人昨在高市選委會門口宣布成立「打狗事務所」，號召市民「全民監票守護高雄」力挺韓國瑜。罷韓團體則在街頭宣傳，呼籲市民6月6日出門投票罷韓。

茅中威、陳慈妏和莊為傑批評，罷韓投票是一群披著政治鬥爭外衣的公民團體，掩飾政治利益分贓，不顧程序正義所發動的「不義罷免」，一旦罷韓投票通過，可以預見未來任何公職選舉只要選輸的不服氣，就可發動罷免，惡性循環的後果，會讓台灣社會陷入政治動盪、民心不安。

莊為傑表示，他們會開始拜訪店家宣傳反罷免，在網路成立「打狗事務所」專頁，在專頁上展現韓國瑜的政績，讓市民知道，罷免韓國瑜是不公義的。

罷韓團體昨天開始到街頭宣傳，促市民6月6日出門投下罷免韓國瑜一票。 記者楊濡嘉／攝影

罷韓團體台灣基進新聞部副主任張博洋說，那些反罷免的人才是在搞政治鬥爭，「參與罷韓連署的56萬市民，難道都在政治鬥爭？」罷韓團體昨起展開街頭宣傳6月6日罷免投票，罷韓提案法定領銜人陳冠榮說，他籌組一個醫師顧問團約40人參與，將在網路上藉醫師專業教導民眾正確的防疫觀念，並向市民宣傳罷韓投票。

「Wecare高雄」發起人尹立說，罷免投票的宣傳會配合防疫，一般預計疫情到6月可能還不能大意，因此「光復高雄總部」不會舉辦大型宣傳活動。