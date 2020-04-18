韓國瑜罷免案通過後馬上接到這通電話 網友：國民黨真的急了

中選會審查通過高雄市長韓國瑜罷免案，將在六月六日舉行投票，六月十二日公告結果，韓國瑜對此則表示「平常心，繼續做好市政。」，對此有網友在PTT看到國民黨的最近的舉動，他認為「國民黨是真的急了。」

網友在PTT黑特版指出「罷免案通過，家裡的人馬上接到國民黨地區黨部詢問要不要當監票員，身邊則是有些朋友前幾天就接到了，看來國民黨是真的急了，發現他們又要打仗了，只是⋯⋯這場仗看起來是穩輸了。」

網友回應「只投一張票的薪水不太值得就是了」、「去啊幹嘛不去，可以賺錢，又可現場見證」、「要看人崩潰不會是在投開票所看」、「除非要投票，不然見證歷史吔（也）很有意義」。

高雄市公民數逾二二八萬人，依選罷法規定，罷免門檻同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數須達原選舉區選舉人總數的四分之一以上，罷免案通過需逾五十七萬票，投票結果將在六月十二日前公告。