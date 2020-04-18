快訊

中職／蔡英文感謝棒球迷標註老校友 美媒撰文報導

全台十大鬼屋之一外牆突剝落砸4車 車主：怪怪的

韓國瑜罷免案通過後馬上接到這通電話 網友：國民黨真的急了

聯合新聞網 / 綜合報導
中選會審查通過高雄市長韓國瑜（圖）罷免案，將在六月六日舉行投票，六月十二日公告結果，韓國瑜表示自己平常心。本報資料照片
中選會審查通過高雄市長韓國瑜（圖）罷免案，將在六月六日舉行投票，六月十二日公告結果，韓國瑜表示自己平常心。本報資料照片

中選會審查通過高雄市韓國瑜罷免案，將在六月六日舉行投票，六月十二日公告結果，韓國瑜對此則表示「平常心，繼續做好市政。」，對此有網友在PTT看到國民黨的最近的舉動，他認為「國民黨是真的急了。」

網友在PTT黑特版指出「罷免案通過，家裡的人馬上接到國民黨地區黨部詢問要不要當監票員，身邊則是有些朋友前幾天就接到了，看來國民黨是真的急了，發現他們又要打仗了，只是⋯⋯這場仗看起來是穩輸了。」

網友回應「只投一張票的薪水不太值得就是了」、「去啊幹嘛不去，可以賺錢，又可現場見證」、「要看人崩潰不會是在投開票所看」、「除非要投票，不然見證歷史吔（也）很有意義」。

高雄市公民數逾二二八萬人，依選罷法規定，罷免門檻同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數須達原選舉區選舉人總數的四分之一以上，罷免案通過需逾五十七萬票，投票結果將在六月十二日前公告。

韓國瑜 罷免 高雄市

延伸閱讀

高雄市議會備詢攻防 韓團隊要周全準備

藍綠看罷韓 綠：投票率應不低 藍為韓抱屈

新聞眼／3戰場3族群 罷韓投票提前對決

罷韓6月6日投票 57萬票決戰門檻

相關新聞

韓國瑜罷免案通過後馬上接到這通電話 網友：國民黨真的急了

中選會審查通過高雄市長韓國瑜罷免案，將在六月六日舉行投票，六月十二日公告結果，韓國瑜對此則表示「平常心，繼續做好市政。」，對此有網友在PTT看到國民黨的最近的舉動，他認為「國民黨是真的急了。」

抗罷免狂瀾 王淺秋代喊話：韓支持者別灰心

昨天對高雄市長韓國瑜陣營來說，是難熬的一天，中午接獲法院裁定停止罷韓投票聲請駁回，傍晚中選會公布罷免案審查通過，訂6月6...

新聞眼／3戰場3族群 罷韓投票提前對決

罷韓大戰六月六日提前對決，正、反陣營接下來五十天的宣傳、動員，引爆防疫期間最大的政治戰火。罷韓投票能否跨越五十七萬票門檻，三大族群最後的投票行為將是關鍵。

聲請停止罷韓遭駁 韓營將提抗告

高雄市長韓國瑜向台北高等行政法院聲請停止執行罷韓投票，法院認為，該件沒急迫到非得跳過行政院訴願先行程序，由法院介入保全的必要，欠缺暫時性保護措施的權利保護要件，昨天裁定駁回。韓國瑜委任律師葉慶元說，法院駁回的理由不正確，會盡速提起抗告，希望最高行政法院能撥亂反正，糾正北高行的錯誤見解。

罷韓6月6日投票 57萬票決戰門檻

中選會昨天審查通過高雄市長韓國瑜罷免案，正式宣告罷免案成立，罷韓案將於六月六日舉行投票，六月十二日公告結果。中選會將函請被罷免人於文到十日內提出答辯書，韓國瑜昨說，「平常心，做好市政就是最好的防禦」。

高雄市議會備詢攻防 韓團隊要周全準備

高雄市議會是罷韓的另一個主戰場，民進黨團不斷丟出開臨時會及定期大會的主張；國民黨團也不甘示弱，以延開定期會、縮短臨時會天數來因應。面對綠營戰術，韓國瑜及其團隊必須對備詢做好周全準備，不能重演去年在議場成為「韓總機」的窘境，否則將助長罷韓氣焰。

綠議員要韓國瑜 高雄市議會直球對決

罷免高雄市長韓國瑜案成立，協助罷免的高市議會民進黨團把助攻主力放在議會，要藉議會質詢激化罷韓氣勢，提案開臨時會並促開定期大會。「助韓」的國民黨團對臨時會只同意開3天議程，仍堅持不排定定期大會時程，並計畫讓韓國瑜備詢時間盡量縮短。高市新聞局長鄭照新盼綠營議員勿操弄政治，無限制消費市府。

韓國瑜行政與司法「雙掛號」法界：有急迫性法院才介入

高雄市長韓國瑜同時向行政院提訴願及向法院聲請停止執行。「法律白話文運動」資深編輯王鼎棫說，原則上是訴願先行，必須先經由行...

藍綠看罷韓 綠：投票率應不低 藍為韓抱屈

中選會敲定罷免投票日為6月6日，民進黨高雄市議員認為，韓國瑜陣營此刻若決定激化對立，恐怕對韓不利。國民黨高雄市黨部主委莊...

罷韓案將投票 罷韓團體啟動6月6日「D Day」投票宣傳

中選會今天宣布罷免高雄市長韓國瑜案成立，將在6月6日投票，為罷韓成立的「光復高雄總部」今天掛出以罷免票為主圖、圈選「同意...

罷韓投票6月登場 挺韓五虎將：內心充滿自責

高雄市長韓國瑜罷免案可能在6月6日投票，挺韓「五虎將」之一的高市前鳥松里長陳清茂說，身為支持韓國瑜參選總統的人之一，對於...

韓陣營幕僚：愈早投票 對韓愈有利

中選會確定6月6日舉行罷免投票，高雄市長韓國瑜的政治生命岌岌可危，韓核心幕僚說，愈早投票對韓愈有利，投票前要對罷韓團體的...

熱門新聞

圖表看疫情／美新冠肺炎病例破70萬 全球已逾15萬人喪命

瞞報？官方坦認遲漏報 武漢再補逾千人確診死亡

台致死率治癒率成績漂亮名次卻比陸低 陳時中嚇一跳

中選會：韓國瑜罷免案成案 6月6日投票

反罷韓興訟韓國瑜聲請停止執行 法院火速駁回

獨／輿論壓力助陣 國軍終於爭取到一天一口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。