新聞眼／3戰場3族群 罷韓投票提前對決

罷韓大戰六月六日提前對決，正、反陣營接下來五十天的宣傳、動員，引爆防疫期間最大的政治戰火。罷韓投票能否跨越五十七萬票門檻，三大族群最後的投票行為將是關鍵。

罷免案牽動法律、議會、投票三大戰場，高雄市長韓國瑜陣營日前向台北高等行政法院聲請停止執行罷免案被打回票，高雄市議會延會後又被綠營連署要求召開臨時會，韓陣營可說在兩大戰場失去優勢。

高雄市選委會在四月八日完成罷韓二階連署審查，形同宣告與罷韓提前決戰，避免再陷入更不利的戰場。

在所剩不多的主場優勢下，高市選委會提前完成連署審查，罷韓投票從原本預估的七月、六月底的端午節，最後提前到「六六」對決，韓陣營認為時間點提前，可以避開青年學子暑假返鄉投票潮，加上疫情未解，應是相對有利的決戰點。

罷韓的最重要支柱，除了發動罷韓連署的團體，還有民進黨和年輕族群。民進黨表面不介入，但挾著總統大選大勝之姿，不可能不藉罷韓氣勢收復高雄；此外，市府在清查罷韓連署時，發現代簽字的連署書中，竟然都是兒子或女兒幫爸媽簽名，年輕學子的狂熱由此可見。

另一個更關鍵的族群，是二○一八年高雄市長選舉投韓、但這次要投罷免票教訓「落跑市長」的逆襲選民。

韓在高雄市長和總統大選在高雄市的得票，差距近廿八萬票，其中有多少人會出來投票罷韓，藍綠陣營都無法預估，但這股反韓力道不減，罷韓的危機就不可能解除。