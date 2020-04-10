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綠議員連署開臨會 邀韓國瑜報告防疫

聯合報 / 記者楊濡嘉林敬殷林麗玉／連線報導
民眾黨立委蔡壁如戶籍已遷往高雄，但她說與選舉無關。 記者邱德祥／攝影
民眾黨立委蔡壁如戶籍已遷往高雄，但她說與選舉無關。 記者邱德祥／攝影

罷韓投票引發政治攻防，高雄市議會日前決議延後開議，讓高雄市長韓國瑜避開綠營議員砲火，民進黨、時代力量議員昨天開始連署反制，要求四月十六日到廿五日召開十天臨時會，邀韓報告防疫措施；國民黨高雄市議會黨團表示，一切依法辦理，但日期、議程若無共識，最後可能由表決決定。

蔡壁如選高市長？ 柯文哲：「喔！」

藍綠在議會角力，雙方也暗自布局可能的高雄市長補選大戰。民眾黨立委蔡壁如年初將戶籍遷到高雄，被解讀備戰高雄市長補選。蔡壁如昨天表示，遷戶籍是家庭及個人因素，與選舉無關。但是否不排除參選高雄市長補選？蔡說，假設性問題無法回答。蔡壁如也說，她遷戶籍後有跟台北市長柯文哲報告，柯的反應只有：「喔！」

罷免高雄市長韓國瑜投票預計六月中旬登場，綠營預期，罷免案過關的可能性不低。民進黨人士指出，今年總統選舉結果，加上目前防疫成績，民眾是肯定民進黨的施政表現，有利於可能的高雄市長補選。

民進黨人士表示，目前國內主要政黨在高雄市的支持度，民進黨居於領先，即使韓被罷免，國民黨支持度仍是第二，但與支持度第三的台灣基進黨已相距不遠，接下來是時代力量，民眾黨排第五。一旦選舉活動開跑，肯定是形成藍綠對決，除非柯文哲親自參選，否則蔡壁如布局高雄市長補選，純粹就是假議題。

高雄市 民進黨 蔡壁如 韓國瑜 罷韓 柯文哲

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