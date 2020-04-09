法律戰反制罷韓 韓營南北出擊

罷韓投票引爆政治、法律攻防戰火，高雄市長韓國瑜陣營昨天南北出擊，不僅前往台北高等行政法院遞狀聲請停止執行罷免投票，也到高雄地檢署按鈴控告中選會主委李進勇及罷韓團體分別涉嫌違反選罷法及偽造文書。

高雄市選委會宣布第二階段罷韓連署過關，韓陣營認為第一階段罷免連署偷跑違法，在韓任職未滿一年時即開始宣傳並簽署罷免提案書，違反選罷法第七十五條規定，委任律師葉慶元昨赴高等行政法院聲請停止執行罷免投票。

韓國瑜委任律師林石猛說，高市選委會呈報給中選會第一階段提議連署書查對情況，發現有六十五件是冒名連署，涉嫌偽造文書，韓是被罷免人，中選會卻從沒發任何公文給韓，直到前天到高市選委會閱卷才知悉，中選會發現提議連署書有不實卻未處理，啟人疑竇。國民黨高雄市議員陳麗娜說，高市選委會還提出七百五十六人同樣筆跡、三千二百六十五人用橡皮章蓋非手簽，還有七千一百四十三人在連署提案前就連署，中選會卻都認為合法通過。

高雄市新聞局前局長王淺秋說，罷免案是政黨惡鬥，毫無正當性可言；中選會明知違法偷跑，還違法受理，顯已失去中立立場。高雄市新聞局長鄭照新說，韓市長持續專注防疫及市政工作，此案交給司法裁決，罷韓團體別再撕裂社會。

罷韓發起人尹立說，罷韓團體是滿一年才啟動，若韓對法令有意見，應該去找權責機關，韓陣營的行為是「搏歹筊」。民進黨高雄市議員陳致中說，選罷法規定的是「提案時間」，並不是「連署時間」。台灣基進新聞部副主任張博洋說，第二階段有卅七萬多分連署，市府此時病急亂投醫，去計較第一階段兩萬多分提議書，顯然當初不把罷韓當一回事。

高雄市長韓國瑜陣營昨天南北以法律戰反制罷韓投票，罷韓團體反批，韓陣營的行為是「搏歹筊」。 記者王慧瑛／攝影

民進黨主席卓榮泰昨說，民進黨完全尊重高雄市民，但國民黨主席江啟臣上任後就密會韓國瑜，商談「反罷韓」，這就是不尊重高雄市民。蔡英文總統表示，尊重高雄市民意見，一切就讓高雄市民來決定。

國民黨文傳會主委王育敏說，韓國瑜與黨中央一直都有密切聯繫，相關資訊彼此皆有掌握。但據了解，韓國瑜決定遞狀聲請停止執行罷免投票之前，並未先與江啟臣討論，而是決定後才由幕僚知會。